Francisco será o terceiro papa enterrado em basílica fora do Vaticano

BERLIM, ALEMANHA (FOLHAPRESS) - O corpo do papa Francisco será enterrado na basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma. Isto fará do pontífice argentino o primeiro em 122 anos a ser sepultado fora das grutas do Vaticano, no subsolo da Basílica de São Pedro.

No ano passado, Jorge Bergoglio afirmou em entrevista que havia escolhido sua igreja favorita em Roma, próxima à estação central.

Local onde o papa Francisco será sepultado Soraia Piva/ EM. D.A Press

Francisco, que, no último dia 12, véspera do Domingo de Ramos, fez uma visita surpresa à catedral, será o terceiro papa a ser sepultado no local, que já abriga Pio 5° (1566 a 1572) e Sisto 5° (1585 a 1590).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O último líder católico a ser enterrado fora do Vaticano foi Leão 13, em 1903. Seu túmulo está na basílica de São João de Latrão, em Roma, sede da diocese da cidade.