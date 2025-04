Vaticano adia a canonização do beato 'influencer' após a morte do papa

O Vaticano adiou a canonização de Carlo Acutis, cerimônia marcada para o domingo e que consagraria o primeiro santo milenar, devido à morte do papa Francisco, anunciou a Santa Sé nesta segunda-feira (21).

Acutis, conhecido por seu catecismo virtual, morreu de leucemia em 2006, aos 15 anos, e seria canonizado em uma missa na Santa Sé em 27 de abril.

"Após a morte do Sumo Pontífice Francisco, informamos que a celebração eucarística e o rito de canonização do beato Carlo Acutis (...) foram adiados", disse o Vaticano em um comunicado.

Acutis dedicou grande parte de sua curta vida a espalhar a fé católica nas redes sociais. Ele era muito talentoso em informática e criou uma exposição digital sobre milagres eucarísticos, o que lhe rendeu o apelido de "influencer de Deus" ou "apóstolo cibernético".

O jovem, nascido em Londres, de pais italianos em 1991, cresceu em Milão, no norte da Itália. Ele passou as férias na segunda casa de sua família em Assis e morreu de leucemia fulminante em Monza.

Embora sua família não fosse muito religiosa, ele demonstrou grande fervor religioso desde muito jovem.

Ele foi beatificado em 2020, e o Vaticano lhe atribui dois milagres que o qualificam para a canonização: a cura de um menino brasileiro com uma rara malformação no pâncreas e a cura de um estudante costarriquenho gravemente ferido em um acidente. Em ambos os casos, as famílias pediram a intercessão do adolescente.

