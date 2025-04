Bombardeios americanos deixam dois mortos no Iêmen, diz imprensa ligada aos huthis

Ao menos duas pessoas morreram e 11 ficaram feridas em bombardeios durante a noite na capital do Iêmen e suas imediações, informou neste domingo (20) a imprensa controlada pelos rebeldes huthis, que atribuiu os ataques aos Estados Unidos.

A rede Al Masirah, vinculada aos rebeldes, informou sobre as mortes e citou uma "agressão americana" contra Sanaa, a capital do Iêmen, e as imediações da cidade, no distrito de Bani Matar.

O canal de televisão citou como fonte o Ministério da Saúde, controlado pelo grupo rebelde próximo ao Irã, e também relatou bombardeios nas províncias de Marib e Amran.

Os huthis denunciaram na sexta-feira que uma série de bombardeios americanos contra o estratégico porto de Ras Isa deixou 80 mortos e 150 feridos.