Astronauta mais velho em atividade da Nasa volta à Terra no aniversário de 70 anos

Uma comemoração familiar discreta pode ser a maneira como muitos idosos completam 70 anos. Mas o astronauta mais velho em atividade na Nasa, Don Pettit, tornou-se septuagenário enquanto viajava de volta para a Terra para concluir uma missão de sete meses a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS).

Uma nave espacial Soyuz com dois cosmonautas russos e o americano a bordo pousou neste domingo (20) no Cazaquistão, dia do aniversário de Petit.

"Hoje, às 4h20, horário de Moscou (22h20 Brasília, sábado), a nave Soyuz MS-26 com Alexei Ovshinin, Ivan Vagner e Donald (Don) Pettit a bordo aterrissou perto da localidade cazaque de Zhezkazgan", informou a agência espacial russa Roscomos.

Os dois cosmonautas russos e o astronauta da Nasa passaram 220 dias no espaço desde que chegaram à ISS em setembro do ano passado.

A agência espacial americana celebrou o fato de Pettit retornar à Terra no dia de "seu 70º aniversário, domingo, 20 de abril", o que o torna o astronauta mais velho em atividade.

Durante sete meses, Don Pettit "comandou pesquisas para melhorar a capacidade em órbita da impressão em 3D, a tecnologia de tratamento de águas residuais, o cultivo de plantas e a gestão de um incêndio em microgravidade", destacou a Nasa.

Até março, os dois cosmonautas e o astronauta conviveram na ISS com dois astronautas americanos que deveriam passar apenas oito dias no espaço e acabaram presos por mais de nove meses, depois que a nave espacial em que viajavam foi considerada inadequada para o retorno à Terra.

O espaço é um dos últimos âmbitos de cooperação entre Estados Unidos e Rússia, no momento em que as relações entre Moscou e Washington enfrentam um dos períodos mais complicados devido à ofensiva russa na Ucrânia.

