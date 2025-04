Unione Venezia terá novo estádio em 2027

O Unione Venezia, atualmente 18º colocado na Serie A italiana, poderá jogar a partir do segundo trimestre de 2027 em um novo estádio com capacidade para 18.500 espectadores, de acordo com um projeto apresentado pelas autoridades locais.

O custo do novo estádio, projetado pelo escritório de arquitetura Populous, é estimado em cerca de 92 milhões de euros (cerca de R$ 612 milhões pela cotação atual), e a construção está prevista para começar em julho.

O time veneziano, que joga na elite do futebol italiano depois de dois anos na segunda divisão, atualmente disputa suas partidas no Estádio Pier Luigi Penzo, com capacidade para 10.000 pessoas.

Esse estádio, um dos mais antigos da Itália, tem a particularidade de estar localizado na Ilha de Sant'Elena, não muito longe do centro histórico da cidade dos canais. O novo estádio será construído em Tessera, perto do Aeroporto Internacional Marco Polo.

O Unione Venezia, do empresário americano Duncan L. Niederauer, está em 18º no campeonato, a dois pontos da zona de permanência na Serie A, que é fechada pelo Lecce (17º).

Os estádios da Serie A são frequentemente criticados por estarem entre os mais obsoletos da Europa, e vários clubes têm planos de se mudar para arenas novas ou pelo menos reformadas, embora as obras sejam frequentemente adiadas.

A Inter de Milão e o Milan lançaram oficialmente seu projeto para um novo San Siro no mês passado. O Como está pronto para reformar seu Estádio Giuseppe Sinigaglia, enquanto a Fiorentina está jogando no Estádio Artemio Franchi, que está passando por reformas.

