PSG segue invicto no Francês após vitória sobre o Le Havre (2-1)

O PSG obteve neste sábado (19), pela 30ª rodada da Ligue 1, uma vitória apertada por 2 a 1 sobre o Le Havre, que ocupa a 16ª posição, na zona de rebaixamento.

Graças aos gols de Désiré Doué (8') e Gonçalo Ramos (50') e apesar do time da Normandia ter diminuído com Issa Soumaré (60'), o time comandado pelo técnico Luis Enrique permanece invicto na Ligue 1 antes de visitar o Nantes na terça-feira.

"Poderia ter sido um jogo complicado para nós, já que viemos de uma partida da Liga dos Campeões, que nos esgota as energias e nos deixa cansados. Os ingredientes estavam reunidos para termos um jogo ruim hoje, contra um time que precisa de pontos. Tenho que parabenizar meus jogadores", disse Luis Enrique.

Faltando quatro rodadas para o fim do campeonato francês, o título já garantido e as semifinais da Liga dos Campeões em mente, fechar a temporada do campeonato sem sofrer uma derrota parece próximo para um time que empatou apenas cinco vezes em 29 partidas e está entrando na reta final em seu melhor momento do ano.

Esta partida foi disputada com uma das arquibancadas do Parque dos Príncipes parcialmente fechada (devido a uma sanção por faixas contra o ex-jogador do PSG Adrien Rabiot e sua mãe) e na presença do emir do Catar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani.

Luis Enrique fez várias mudanças após o duelo de ida e volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Aston Villa (3-1 e 2-3) que colocou os parisienses nas semifinais, onde enfrentarão o Arsenal.

Apenas dois titulares da partida do meio da semana em Birmingham começaram jogando contra o Le Havre: Achraf Hakimi, que permaneceu em campo por uma hora, e Bradley Barcola.

O PSG, muito superior ao seu adversário em termos de qualidade, domínio e posse de bola, ainda assim não chegou perto do seu melhor nível.

E ficou clara a falta de entrosamento do inédito time titular, com jogadores como Senny Mayulu no meio de campo, Warren Zaïre-Emery na lateral-esquerda e Ibrahim Mbaye na ponta-direita, assim como a entrada de Presnel Kimpembe a dez minutos do fim no miolo da zaga, usando a braçadeira de capitão, sob aplausos da torcida.

- Doué onipresente -

Apesar de tudo, o placar poderia ter sido maior contra o Le Havre se não fossem as defesas do goleiro Mathieu Gorgelin em tentativas de Mayulu (19'), Ramos (22' e 37'), Mbaye (25'), Doué (37', 44' e 62') e Barcola (45'+1).

Désiré Doué, um dos expoentes do bom momento do PSG, abriu o placar ainda no início da partida após driblar dois adversários. Foi seu sexto gol nesta temporada na Ligue 1 e seu 13º com a camisa do PSG.

Mais uma vez impressionante neste sábado, o ex-jogador do Rennes deu um excelente passe para Gonçalo Ramos (75'), cujo chute de pé esquerdo foi para fora.

- Luta pelo segundo lugar -

Mas o português havia ampliado a vantagem minutos antes (50') com um toque sutil na bola, numa jogada novamente iniciada por Doué.

Apesar das poucas ocasiões em que foi titular, o atacante português é o terceiro maior artilheiro da equipe na Ligue 1 (7 gols), atrás de Dembélé (21) e Barcola (13).

Mas o PSG, fiel ao seu hábito de sofrer gols mesmo em jogos que domina do início ao fim, viu Issa Soumaré (60') diminuir ao superar de cabeça o goleiro russo Matvey Safonov, titular no lugar de Donnarumma, que foi o salvador contra o Aston Villa e foi poupado neste sábado.

O gigante da capital, que disputou um jogo a menos, volta a campo na terça-feira na visita ao Nantes, buscando manter sua sequência invicta.

Na briga pelo vice-campeonato, que é simbólico, mas garante a classificação direta para a Liga dos Campeões, assim como o terceiro lugar, o Olympique de Marselha assumiu a segunda colocação após golear o lanterna Montpellier no Vélodrome por 5 a 1.

O Monaco caiu para terceiro após empatar sem gols no Stade Louis II com o Strasbourg (5º).

--- Jogos da 30ª rodada do Campeonato francês e classificação:

- Sexta-feira:

Rennes - Nantes 2 - 1

- Sábado:

PSG - Le Havre 2 - 1

Monaco - Strasbourg 0 - 0

Olympique de Marselha - Montpellier 5 - 1

- Domingo:

(10h00) Lille - Auxerre

(12h15) Nice - Angers

Brest - Lens

Reims - Toulouse

(15h45) Saint-Etienne - Lyon

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 77 29 24 5 0 82 27 55

2. Olympique de Marselha 55 30 17 4 9 62 42 20

3. Monaco 54 30 16 6 8 57 35 22

4. Lyon 51 29 15 6 8 57 39 18

5. Strasbourg 51 30 14 9 7 48 37 11

6. Lille 50 29 14 8 7 44 31 13

7. Nice 48 29 13 9 7 54 37 17

8. Brest 44 29 13 5 11 47 46 1

9. Lens 42 29 12 6 11 32 32 0

10. Rennes 38 30 12 2 16 45 40 5

11. Auxerre 38 29 10 8 11 40 42 -2

12. Toulouse 34 29 9 7 13 38 38 0

13. Nantes 30 29 7 9 13 34 49 -15

14. Angers 30 29 8 6 15 28 46 -18

15. Reims 29 29 7 8 14 31 42 -11

16. Le Havre 27 30 8 3 19 33 64 -31

17. Saint-Etienne 24 29 6 6 17 31 67 -36

18. Montpellier 15 30 4 3 23 22 71 -49

