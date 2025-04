Aston Villa goleia Newcastle (4-1) e acelera na corrida por vaga na Champions

O Manchester City demorou mas acabou levando os três pontos na visita ao Everton (2-0) e subiu para a quarta colocação provisória neste sábado (19), deixando os 'Citizens' mais perto de uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.

Mas, com cinco rodadas restantes, a tensão é máxima na Premier League, e a diferença entre os candidatos a uma vaga na competição de maior prestígio da Europa é mínima.

Os atuais tetracampeões da liga inglesa só abriram o placar aos 84 minutos contra os 'Toffees', por meio de Nico O'Reilly, antes do pênalti convertido pelo meio-campista croata Mateo Kovacic (90'+2).

Em menos de dez minutos, a equipe de Pep Guardiola dissipou as dúvidas sobre o futuro imediato que haviam surgido nos 84 minutos anteriores.

A decisão do técnico catalão de colocar Jérémy Doku em campo aos 78 minutos se mostrou acertada, já que o ponta belga atormentou a defesa do time da casa.

- 'Dependemos de nós' -

O meio-campista O'Reilly, de 20 anos, que jogou como lateral-esquerdo, aproveitou um cruzamento de Matheus Nunes para marcar seu segundo gol em duas partidas. Kovacic garantiu a vitória após um passe para trás do alemão Ilkay Gündogan.

Na classificação, o Manchester City sobe para a quarta colocação (58 pontos) — os cinco primeiros se garantem na Liga dos Campeões —, mas com uma margem estreita em relação ao Nottingham Forest (5º, 57 pontos), que visita o Tottenham na segunda-feira, na partida que fecha a 33ª rodada.

Esses três pontos servem principalmente ao City para afastar a ameaça do Chelsea (7º, 54 pontos), que visita o vizinho Fulham no domingo, e do Aston Villa (6º, 57 pontos), apesar da importante vitória contra o Newcastle (3º, 59 pontos) neste sábado (4-1).

"Agora dependemos de nós mesmos. Uma final na terça-feira (contra o Aston Villa), e depois dois jogos em casa e dois fora" para terminar a temporada, resumiu Guardiola. "Espero que possamos nos classificar para a Liga dos Campeões".

Para o Everton, esta terceira derrota em 15 partidas desde a chegada do veterano técnico escocês David Moyes, que está em sua segunda passagem pelo clube, significa que o tradicional time de Liverpool ainda terá que esperar para garantir matematicamente sua permanência na primeira divisão.

- Goleada dos 'Villains' -

Em Birmingham, o Aston Villa conquistou três pontos valiosos diante do Newcastle (4-1) quatro dias após a eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões para o PSG.

Ollie Watkins foi titular desta vez, depois de ter perdido essa condição devido à concorrência com Marcus Rashford, e o inglês aproveitou: marcou logo aos 33 segundos de jogo, acertou a trave duas vezes (5' e 27') e deu uma assistência para o gol de Ian Maatsen (64').

Entre esses dois lances, Fabian Schär empatou provisoriamente para os 'Magpies', com uma cabeçada em que a bola passou por entre as pernas do goleiro argentino Emiliano 'Dibu' Martínez (18').

Na reta final, o Aston Villa garantiu a vitória com um gol contra de Dan Burn (73') e um golaço de Amadou Onana (75'), fechando uma goleada que mostra que a eliminação europeia não abalou o moral da equipe.

Na disputa pelas vagas da Liga Europa e da Conference League, o maior perdedor do dia foi o Bournemouth (8º, 49 pontos), que apenas empatou em 0 a 0 em casa com o Crystal Palace, que jogou com um homem a menos durante metade da partida.

O Brighton (10º, 48 pontos) viveu um pesadelo na visita ao Brentford, com uma derrota por 4 a 2, a expulsão do atacante João Pedro por falta e a preocupante saída do zagueiro Jan Paul van Hecke de maca, vítima de um choque com a cabeça nos acréscimos.

Foi também nos descontos que o Southampton, já rebaixado, arrancou o empate (1-1) do West Ham com um gol de Lesley Ugochukwu (90'+2), meio-campista francês emprestado pelo Chelsea.

Os 'Hammers', na 16ª colocação, não vencem desde o dia 27 de fevereiro.

--- Jogos da 33ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Brentford - Brighton 4 - 2

Crystal Palace - AFC Bournemouth 0 - 0

Everton - Manchester City 0 - 2

West Ham - Southampton 1 - 1

Aston Villa - Newcastle 4 - 1

- Domingo:

(10h00) Fulham - Chelsea

Ipswich Town - Arsenal

Manchester United - Wolverhampton

(12h30) Leicester - Liverpool

- Segunda-feira:

(16h00) Tottenham - Nottingham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 76 32 23 7 2 74 31 43

2. Arsenal 63 32 17 12 3 57 27 30

3. Newcastle 59 33 18 5 10 62 44 18

4. Manchester City 58 33 17 7 9 64 42 22

5. Nottingham 57 32 17 6 9 51 38 13

6. Aston Villa 57 33 16 9 8 53 47 6

7. Chelsea 54 32 15 9 8 56 39 17

8. AFC Bournemouth 49 33 13 10 10 52 40 12

9. Fulham 48 32 13 9 10 47 43 4

10. Brighton 48 33 12 12 9 53 53 0

11. Brentford 46 33 13 7 13 56 50 6

12. Crystal Palace 44 33 11 11 11 41 45 -4

13. Everton 38 33 8 14 11 34 40 -6

14. Manchester United 38 32 10 8 14 38 45 -7

15. Tottenham 37 32 11 4 17 60 49 11

16. West Ham 36 33 9 9 15 37 55 -18

17. Wolverhampton 35 32 10 5 17 47 61 -14

18. Ipswich Town 21 32 4 9 19 33 67 -34

19. Leicester 18 32 4 6 22 27 72 -45

20. Southampton 11 33 2 5 26 24 78 -54

