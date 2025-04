Com 2 de Raphinha, Barça vence Celta (4-3) nos acréscimos e segue líder isolado do Espanhol

O Barcelona venceu o Celta de Vigo por 4 a 3 com uma virada dramática nos últimos instantes neste sábado (19), em Montjuic, pela 32ª rodada de LaLiga, e se manteve firme em seu caminho rumo ao título.

Com 73 pontos, o líder Barça está provisoriamente com sete à frente do seu perseguidor mais próximo, o Real Madrid (2º), que carrega uma forte pressão antes do difícil jogo de domingo contra o Athletic Bilbao (4º).

O brasileiro Raphinha converteu um pênalti aos 90 minutos, dando os três pontos ao Barcelona após o árbitro consultar o VAR para rever uma queda de Dani Olmo na área.

Antes desse momento épico, comemorado quase como um título pela torcida 'culé', o Barcelona havia sofrido muito mais do que o esperado contra um time que ocupa a sétima posição e luta por uma vaga europeia.

Ferran Torres, que começou como titular, abriu o placar com um chute cruzado aos 12 minutos, marcando seu décimo gol no campeonato. Mas a alegria durou pouco para o time da casa: uma saída errada de Wojciech Szczesny permitiu que Borja Iglesias empatasse 3 minutos depois (15').

No segundo tempo, o próprio Borja Iglesias fechou o seu hat-trick com mais dois gols (52' e 62'), que deixaram os catalães quase nocauteados.

Mas o Barça reagiu imediatamente e conseguiu empatar de forma espetacular, primeiro com um gol de Olmo (64') após uma assistência de Raphinha, que deixou tudo igual aos 68 minutos, completando de cabeça um cruzamento de Lamine Yamal, que havia acabado de entrar em campo.

Raphinha tem agora 15 gols no campeonato espanhol desta temporada, dez atrás de seu companheiro de equipe, o polonês Robert Lewandowski, que lidera a artilharia com 25 e que não conseguiu marcar desta vez.

O Barcelona vinha de uma derrota por 3 a 1 para o Dortmund na terça-feira, um resultado que não impediu que se classificasse para as semifinais da Liga dos Campeões, mas que gerou dúvidas devido ao seu fraco desempenho.

Um tropeço neste sábado contra o Celta teria aumentado essas dúvidas, algo que não aconteceu, e o Real Madrid agora tem a obrigação de vencer no domingo se quiser menter suas chances de conquistar o bicampeonato espanhol.

--- Jogos da 32ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Espanyol - Getafe 1 - 0

- Sábado:

Rayo Vallecano - Valencia 1 - 1

Barcelona - Celta Vigo 4 - 3

Mallorca - Leganés 0 - 0

(16h00) Las Palmas - Atlético de Madrid

- Domingo:

(09h00) Valladolid - Osasuna

(11h15) Villarreal - Real Sociedad

(13h30) Sevilla - Alavés

(16h00) Real Madrid - Athletic Bilbao

- Segunda-feira:

(16h00) Girona - Betis

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 73 32 23 4 5 88 32 56

2. Real Madrid 66 31 20 6 5 64 31 33

3. Atlético de Madrid 63 31 18 9 4 53 26 27

4. Athletic Bilbao 57 31 15 12 4 49 25 24

5. Villarreal 51 30 14 9 7 53 40 13

6. Betis 48 31 13 9 9 42 39 3

7. Celta Vigo 43 32 12 7 13 47 49 -2

8. Mallorca 43 31 12 7 12 31 37 -6

9. Rayo Vallecano 41 32 10 11 11 35 39 -4

10. Real Sociedad 41 31 12 5 14 30 34 -4

11. Getafe 39 32 10 9 13 31 29 2

12. Espanyol 38 31 10 8 13 34 40 -6

13. Osasuna 38 31 8 14 9 36 44 -8

14. Valencia 38 32 9 11 12 36 48 -12

15. Sevilla 36 31 9 9 13 34 42 -8

16. Girona 34 31 9 7 15 38 48 -10

17. Alavés 30 31 7 9 15 33 45 -12

18. Las Palmas 29 31 7 8 16 37 52 -15

19. Leganés 28 31 6 10 15 29 48 -19

20. Valladolid 16 31 4 4 23 21 73 -52

