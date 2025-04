Alcaraz vence Fils e vai enfrentar Rune na final do ATP 500 de Barcelona

O espanhol Carlos Alcaraz (número 2 do mundo) derrotou o francês Arthur Fils (14º) por 6-2 e 6-4 nas semifinais do ATP 500 de Barcelona neste sábado (19), e vai enfrentar o dinamarquês Holger Rune na decisão do título na capital catalã.

O tenista de Múrcia, de 21 anos, já havia derrotado o francês de 20 anos nas quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo na semana passada.

Com 40 erros não forçados, Fils mal conseguiu resistir diante de Alcaraz na quadra de saibro de Barcelona.

Campeão em Monte Carlo no último domingo e invicto nesta temporada no saibro, o ex-número 1 do mundo não perdeu um único set esta semana.

Seu último adversário no objetivo de conquistar o terceiro título no chamado 'Conde de Godó' será o dinamarquês Rune, 13º no ranking da ATP, que antes havia derrotado o russo Karen Khachanov (nº 27) por 6-3 e 6-2.

Finalista em Indian Wells, Rune foi depois eliminado na primeira rodada em Miami e na semana passada em Monte Carlo, mas o dinamarquês de 21 anos recuperou seu bom nível em Barcelona.

Nas quartas de final, ele eliminou o atual campeão Casper Ruud.

No domingo, ele vai buscar o quinto título de sua carreira e acabar com um jejum que vigora desde o torneio ATP 500 de Munique em 2023.

Após um início de partida em que os dois tenistas foram sólidos em seus serviços, Rune começou a colocar Khachanov em apuros. No sétimo game, com o placar em 3 a 3, ele conseguiu a quebra que o levou a vencer o primeiro set por 6-3.

Khachanov, que buscava sua primeira final em quadra de saibro na temporada, continuou a ser dominado no segundo set, tendo seu primeiro saque quebrado em um gane em que não pontuou.

Depois de sete games consecutivos perdidos e com uma desvantagem de 3 a 1, o russo tentou reagir, mas já era tarde demais para deter Rune.

--- Torneio ATP 500 de Barcelona:

- Simples - Semifinais:

Carlos Alcaraz (ESP/N.1) x Arthur Fils (FRA/N.7) 6-2, 6-4

Holger Rune (DIN/N.6) x Karen Khachanov (RUS) 6-3, 6-2

