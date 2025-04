Em Gales, lei quer criminalizar políticos que mentem

O País de Gales discute aplicar uma lei pioneira até 2026: criminalizar a mentira para todos os políticos. O Parlamento de Cardiff está discutindo a proposta que visa afastar da vida política aqueles que forem pegos mentindo.

A ideia já vinha sendo discutida desde o ano passado. O parlamentar Adam Price, do partido Plaid Cymru, de centro-esquerda, lidera a iniciativa.

Segundo a proposta, se um membro do Parlamento gaulês ou um candidato à eleição para o Parlamento fizer alguma declaração que seja provada como falsa, a conduta seria considerada como crime e o processo teria que ser instaurado no prazo de seis meses a partir do momento em que a declaração enganosa foi feita.

A lei inédita vem em um momento intenso de crise de confiança na classe política. O poder Executivo de Cardiff está trabalhando em conjunto com o Comité de Padrões de Conduta do Senedd (Parlamento galês) para analisar a viabilidade do projeto de lei.

No País de Gales, já há uma legislação que criminaliza a prática de candidatos políticos que façam ou divulguem declarações falsas sobre a conduta pessoal ou o caráter de um adversário com o intuito de conquistar votos. O comitê sugere ampliar o alcance dessa legislação para incluir qualquer declaração falsa feita por um candidato galês com o objetivo de obter vantagem eleitoral. Caso a lei seja infringida, o candidato poderá ser investigado pela polícia e processado por um tribunal eleitoral.