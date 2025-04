Rússia anuncia reconquista da penúltima localidade sob controle ucraniano em Kursk

A Rússia reivindicou neste sábado (19) a reconquista da penúltima localidade ainda sob controle da Ucrânia na região russa de Kursk, o que significa que Moscou recuperou quase por completo o território, alvo de uma ofensiva de Kiev em 2024.

"Durante operações ofensivas, as unidades do grupo de tropas Norte libertaram a localidade de Oleshnia, na região de Kursk", informou o Ministério da Defesa russo no Telegram.

Com a tomada desta pequena localidade fronteiriça, resta apenas outra, Gornal, ainda sob controle do Exército ucraniano na região de Kursk.

Na mesma região, uma mulher morreu neste sábado quando um drone ucraniano explodiu contra seu veículo. Um homem e uma criança ficaram feridos no ataque, informou o governador regional Alexander Khinshtein.

Os soldados ucranianos iniciaram uma ofensiva em Kursk em agosto de 2024, em resposta à ofensiva lançada por Moscou na Ucrânia em fevereiro de 2022, surpreendendo as tropas russas e conquistando mais de 1.000 quilômetros quadrados.

Contudo, ao longo do mês de março, os soldados russos reconquistaram amplas áreas da região.

As tropas de Moscou estão na fronteira e ameaçam a região ucraniana de Sumy, onde já efetuaram incursões nas últimas semanas.

