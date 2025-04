Liverpool pode conquistar título da Premier League no domingo

O Liverpool, líder isolado da Premier League, agora tem sua primeira chance de reconquistar matematicamente o título do campeonato no domingo, quando visita o Leicester pela 33ª rodada.

Para isso, o time precisa primeiro que o Arsenal (2º) tropece na visita ao Ipswich Town (18º) e depois terá que vencer o Leicester (19º).

Essa combinação de resultados parece improvável à primeira vista, já que os 'Gunners', que estão nas nuvens desde que eliminaram o todo poderoso Real Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões na quarta-feira, parecem a anos-luz de distância do modesto Ipswich, que luta para se manter na liga.

Apenas o excesso de confiança ou uma desconcentração provocada pelo grande torneio europeu parecem poder preocupar o Arsenal, que sabe que o título do campeonato inglês está praticamente fora de alcance, mas tem um incentivo para lutar pelo vice.

De qualquer forma, seja neste domingo ou mais tarde, ninguém parece duvidar que o Liverpool será o campeão, após quatro anos de reinado do Manchester City, já que os 'Reds' chegam a esta 33ª rodada com uma vantagem de 13 pontos sobre os 'Gunners'.

Será o 20º título nacional do emblemático clube de Anfield, o que o deixará empatado com o Manchester United no topo da lista de campeões na história da competição.

- Luta pelo pódio -

O Arsenal tem quatro pontos de vantagem sobre o terceiro colocado Newcastle, que tem uma partida difícil neste sábado, quando visita o Aston Villa (7º), que ainda está na disputa por uma posição na zona da Liga dos Campeões.

Este duelo será, sem dúvida, um dos jogos mais emocionantes do fim de semana na Premier League devido ao excelente momento das duas equipes no campeonato nacional, onde o Aston Villa vem de quatro vitórias consecutivas e o Newcastle cinco.

Manchester City (5º) e Chelsea (6º), que estão dois e três pontos atrás do cobiçado quarto lugar do Nottingham Forest, jogam neste fim de semana como visitantes, no sábado contra o Everton (13º) e no domingo contra o Fulham (9º), respectivamente.

O Nottingham Forest, que perdeu seu lugar no 'pódio' do campeonato na quarta-feira, só jogará nesta rodada na segunda-feira, quando visitará o Tottenham (15º), que faz uma péssima campanha para seus padrões.

-- Programação da 33ª rodada da Premier League (horário de Brasília):

- Sábado:

(11h00) Brentford - Brighton

Crystal Palace - AFC Bournemouth

Everton - Manchester City

West Ham - Southampton

(13h30) Aston Villa - Newcastle

- Domingo:

(10h00) Fulham - Chelsea

Ipswich Town - Arsenal

Manchester United - Wolverhampton

(12h30) Leicester - Liverpool

- Segunda-feira:

(16h00) Tottenham - Nottingham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 76 32 23 7 2 74 31 43

2. Arsenal 63 32 17 12 3 57 27 30

3. Newcastle 59 32 18 5 9 61 40 21

4. Nottingham 57 32 17 6 9 51 38 13

5. Manchester City 55 32 16 7 9 62 42 20

6. Chelsea 54 32 15 9 8 56 39 17

7. Aston Villa 54 32 15 9 8 49 46 3

8. AFC Bournemouth 48 32 13 9 10 52 40 12

9. Fulham 48 32 13 9 10 47 43 4

10. Brighton 48 32 12 12 8 51 49 2

11. Brentford 43 32 12 7 13 52 48 4

12. Crystal Palace 43 32 11 10 11 41 45 -4

13. Everton 38 32 8 14 10 34 38 -4

14. Manchester United 38 32 10 8 14 38 45 -7

15. Tottenham 37 32 11 4 17 60 49 11

16. Wolverhampton 35 32 10 5 17 47 61 -14

17. West Ham 35 32 9 8 15 36 54 -18

18. Ipswich Town 21 32 4 9 19 33 67 -34

19. Leicester 18 32 4 6 22 27 72 -45

20. Southampton 10 32 2 4 26 23 77 -54

./bds/bur-jta/dr/raa/aam