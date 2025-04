Bombardeios israelenses deixam dois mortos no sul do Líbano

Duas pessoas morreram em bombardeios israelenses no sul do Líbano nesta sexta-feira (18), informou o Ministério da Saúde libanês, e o Exército israelense disse ter "eliminado" dois combatentes do Hezbollah na região.

O Exército israelense prossegue com seus bombardeios ao Líbano, apesar do cessar-fogo que entrou em vigor em 27 de novembro, após dois meses de guerra contra o Hezbollah.

As tropas israelenses dizem que atacam combatentes e infraestruturas pertencentes ao movimento islamista libanês apoiado pelo Irã.

"O ataque realizado pelo inimigo israelense contra um carro na rodovia Saida-Ghaziyeh resultou em uma vítima mortal", disse o Ministério da Saúde libanês.

O Exército israelense afirmou posteriormente, em um comunicado, que realizou "bombardeios de precisão na região de Sidon e eliminou o terrorista do Hezbollah Muhammad Jafar Manah Assad Abdullah".

Segundo o Exército israelense, o homem era "responsável, entre outras coisas, pela implantação dos sistemas de comunicação do Hezbollah em todo o Líbano".

Após o ataque, que ocorreu perto da cidade costeira de Sidon, o veículo pegou fogo, levantando uma nuvem de fumaça preta, de acordo com um jornalista da AFP no local.

Mais tarde, o ministério libanês registrou uma segunda morte em um ataque a um veículo em Aita al-Shaab, perto da fronteira com Israel.

"Um membro do Hezbollah foi atacado e morto (...) na região de Aita al-Shaab", disse o Exército israelense à noite.

O Exército libanês isolou a área e os bombeiros intervieram para controlar as chamas.

Após a eclosão da guerra em Gaza, desencadeada em 7 de outubro de 2023 por um ataque do Hamas em território israelense, o Hezbollah, que afirma apoiar o movimento islamista palestino, abriu uma frente contra Israel.

Em setembro de 2024, o conflito evoluiu para uma guerra aberta, com intensos bombardeios israelenses no Líbano, que, segundo as autoridades, deixaram mais de 4.000 mortos.

