Venezuela prende ex-chefe da polícia científica procurado pelos EUA

As autoridades venezuelanas prenderam um ex-chefe da polícia científica que é procurado por tráfico de drogas nos Estados Unidos, informou o Ministério Público venezuelano na manhã desta sexta-feira (18).

Jesús Alfredo Itriago, ex-chefe da unidade de narcóticos da Polícia Científica (CICPC), é procurado pelos Estados Unidos desde setembro de 2020, quando foi oferecida uma recompensa de até 5 milhões de dólares (29,5 milhões de reais na cotação atual) por informações que levassem à sua prisão.

As autoridades venezuelanas o prenderam por seu "vínculo com o tráfico de drogas e sua conspiração com a DEA (Agência Antidrogas dos Estados Unidos) para criar falsos positivos sobre a Venezuela", disse o Ministério Público no Instagram.

Ele será acusado de "conspiração, lavagem de dinheiro, tráfico de substâncias entorpecentes e psicotrópicas, tráfico de armas e associação", acrescentou.

O Ministério Público também explicou que Itriago se aproveitou de "sua condição de ex-funcionário" para atuar como "operador logístico do traficante Samer Salaheldin" no tráfico de drogas por rotas marítimas na costa do estado de Miranda, vizinho a Caracas.

Além de Itriago, a Justiça dos EUA também procura, desde 2020, Pedro Luis Martín Olivares, ex-chefe de Inteligência Econômica do Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional (Sebin), e Rodolfo McTurk Mora, ex-chefe da Interpol na Venezuela.

Também os acusou de tráfico de drogas e outros crimes e ofereceu recompensas de até 10 milhões de dólares (58,5 milhões de reais) para Martín Olivares e até 5 milhões de dólares (29,5 milhões de reais) para McTurk Mora.

