Presidente Lula é alvo de críticas na imprensa peruana por asilo a Nadine Heredia

Os principais jornais peruanos estamparam em suas manchetes desta quinta-feira, 17, um descontentamento com o presidente Lula por conceder asilo diplomático à ex-primeira dama do Peru, Nadine Heredia Alarcón. A esposa do ex-presidente Ollanta Humala, que governou o Peru entre 2011 e 2016, foi condenada por lavagem de dinheiro de empreiteiras brasileiras, assim como o marido, que está preso pelo crime.

Entre as manchetes, o Diário Trome chegou a dizer que “corruptos se protegem”. A publicação Perú 21 chamou a saída da ex-primeira-dama peruana de “fuga friamente calculada”. O Lá Razón apontou que “Nadine viverá em mansão em São Paulo” e enfatizou que ela foi “escoltada por agentes federais brasileiros”.

O Itamaraty confirmou em nota à imprensa que Nadine e o filho, de 14 anos, chegaram ao Brasil na quarta, 16, e que obtiveram um dia antes a concessão de asilo diplomático. A ex-primeira-dama peruana veio ao país em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB).

“Nos termos do Artigo XII da mencionada Convenção, o governo do Peru outorgou as garantias e o salvo conduto correspondente, permitindo que a Senhora Alarcón e o seu filho pudessem deixar o território peruano, com destino ao território brasileiro”, informou o Itamaraty.