PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Rússia encerra trégua sobre ataques contra instalações de energia na Ucrânia

ITÁLIA EUA DIPLOMACIA: JD Vance se reúne com Meloni em Roma antes de celebrar a Páscoa no Vaticano

IÊMEN EUA CONFLITO: Ataque americano contra porto no oeste do Iêmen deixa mais de 70 mortos

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KHARKIV:

Rússia encerra trégua sobre ataques contra instalações de energia na Ucrânia

A Rússia considerou nesta sexta-feira (18) que a moratória de 30 dias sobre os bombardeios contra instalações de energia "expirou", poucas horas após o governo dos Estados Unidos insinuar que poderia abandonar as negociações para acabar com a guerra na Ucrânia se não forem registrados avanços em breve.

Ucrânia Rússia EUA UE conflito diplomacia política

=== ITÁLIA EUA DIPLOMACIA ===

ROMA:

JD Vance se reúne com Meloni em Roma antes de celebrar a Páscoa no Vaticano

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, foi recebido nesta sexta-feira (18) em Roma por sua "querida amiga" Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, em um momento de guerra comercial entre Washington e a União Europeia (UE) e antes de celebrar a Páscoa no Vaticano.

Itália EUA religião diplomacia taxas

=== IÊMEN EUA CONFLITO ===

SANAA:

Ataque americano contra porto no oeste do Iêmen deixa mais de 70 mortos

Ao menos 74 pessoas morreram e quase 200 ficaram feridas em um ataque dos Estados Unidos contra um porto de petróleo no oeste do Iêmen controlado pelos rebeldes huthis, informou nesta sexta-feira (18) a imprensa vinculada ao grupo insurgente pró-Irã.

Iêmen EUA conflito porto ataque incêndio

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- ORIENTE MÉDIO

KHAN YUNIS:

Esposa de socorrista desaparecido após ataque israelense em Gaza pede ajuda

Mais de três semanas depois de um ataque israelense contra ambulâncias que deixou 15 trabalhadores humanitários mortos em Gaza, Nafiza al-Nsasrah, esposa de um dos socorristas do comboio, diz que ainda não sabe o paradeiro do marido.

Palestinos conflito prisioneiros desaparecidos Israel

-- ÁSIA

PEQUIM:

Chineses ironizam a guerra comercial de Trump com memes

Filas de operários americanos com excesso de peso tentam trabalhar com máquinas de costura em uma fábrica. A imagem, gerada com Inteligência Artificial (IA), ironiza o cenário dos Estados Unidos obrigados a produzir seus próprios produtos devido à guerra comercial.

EUA China tarifas cultura taxas internet

MANILA:

Filipino vive sua última crucificação como 'Jesus' na Sexta-feira Santa

Ruben Enaje, de 64 anos, foi crucificado pela 36ª e última vez em uma cidade nas Filipinas, onde a Sexta-feira Santa é celebrada de forma extrema, com penitentes que se autoflagelam até sangrar e outros que se pregam voluntariamente em cruzes.

Filipinas religião turismo

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Existe vida extraterrestre? A explicação do Paradoxo de Fermi

Os cientistas tentam há anos determinar se a humanidade não está sozinha no universo, uma esperança que cresceu quando astrônomos anunciaram, nesta semana, que detectaram os sinais mais promissores de vida em um planeta fora do sistema solar.

Exoplaneta espaço astronomia ciência

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

