Wall Street fecha sem tendência à espera de novidades na guerra comercial

A Bolsa de Nova York fechou sem tendência nesta quinta-feira (17), após uma sessão volátil à espera de novidades sobre a guerra comercial iniciada pelos Estados Unidos, na qual o índice Dow Jones foi o mais prejudicado devido ao colapso da seguradora UnitedHealth.

O índice principal de Wall Street caiu 1,33%, enquanto o tecnológico Nasdaq recuou 0,13% e o ampliado S&P 500 avançou 0,13%.

Foi "essencialmente um dia tranquilo", resumiu à AFP Peter Cardillo, analista da Spartan Capital Securities.

Devido ao feriado da Páscoa, a Bolsa de Nova York permanecerá fechada na sexta-feira. Durante as semanas mais curtas, os volumes de negociação tendem a ser menores, o que pode favorecer a volatilidade.

Além disso, "não ouvimos muita coisa de Washington nem da China sobre novidades na guerra comercial", considerou Cardillo.

De fato, "o mercado está claramente em compasso de espera" no que diz respeito às tarifas, acrescentou Art Hogan, da B. Riley Wealth Management. "A Casa Branca tenta se mostrar otimista quanto a possíveis acordos", comentou.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou mais cedo estar "100% seguro" de que alcançará um pacto comercial com a União Europeia, durante uma reunião na Casa Branca com a chefe de governo italiana, Giorgia Meloni.

A primeira-ministra falou em nome do bloco europeu no início do encontro e garantiu que ela também está "segura" de que um acordo será alcançado.

Além disso, Tóquio iniciou na quarta-feira, em Washington, as negociações sobre as tarifas aduaneiras, o que colocou os investidores em estado de alerta máximo.

No mercado de renda fixa, o rendimento dos títulos públicos dos EUA com vencimento em dez anos subiu para 4,32%, ante 4,28% no fechamento da véspera.

"O mercado concentrou-se mais nas notícias corporativas", afirmou Hogan.

No que diz respeito ao mercado acionário, a seguradora de saúde UnitedHealth — a ação com maior peso no Dow Jones — arrastou o índice para o território negativo.

O grupo despencou 22,38% após anunciar de surpresa um corte em suas previsões para o exercício atual, diante do aumento dos custos. No primeiro trimestre, o desempenho da empresa ficou abaixo do esperado, com um lucro líquido por ação de 7,20 dólares.

Outras empresas do setor seguiram a mesma tendência, como a Humana (-7,40%) e a Elevance Health (-2,42%).

A Alphabet, controladora do Google, perdeu 1,38% depois que um juiz federal dos EUA determinou que o buscador monopolizou o mercado de publicidade na internet.

