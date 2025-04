Cerúndolo avança às quartas de final em Munique; Navone é eliminado

O tênis argentino teve uma boa e uma má notícia nas oitavas de final do torneio ATP 500 de Munique nesta quinta-feira (17): no saibro alemão, Francisco Cerúndolo se classificou para as quartas de final, mas Mariano Navone foi eliminado.

Cerúndolo, número 22 do mundo e quinto cabeça de chave, derrotou com facilidade o cazaque Alexander Shevchenko (104º) por 6-3 e 6-2.

Nas quartas de final seu adversário será o belga David Goffin (52º), que se recuperou após começar mal e venceu Navone (70º) de virada por 0-6, 7-5 e 6-1.

A surpresa do dia no torneio alemão foi a eliminação do francês Ugo Humbert (21º), quarto cabeça de chave, que perdeu com parciais de 6-4 e 6-4 para o húngaro Fabian Marozsan (77º).

--- Torneio ATP 500 de Munique

- Simples - Segunda rodada:

Fabian Marozsan (HUN) x Ugo Humbert (FRA/N.4) 6-4, 6-4

Zizou Bergs (BEL) x Diego Dedura-Palomero (ALE) 6-1, 6-1

Francisco Cerúndolo (ARG/N.5) x Alexander Shevchenko (CAZ) 6-3, 6-2

David Goffin (BEL) x Mariano Navone (ARG) 0-6, 7-5, 6-1

