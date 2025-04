Trump diz que 'não tem pressa' para usar a opção militar contra o Irã

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (17) que "não tem pressa" para realizar uma operação militar contra as instalações nucleares do Irã, mas não confirmou uma notícia do The New York Times de que ele interveio para impedir um ataque israelense.

"Não tenho pressa em fazer isso porque acredito que o Irã tem a oportunidade de ter um grande país", declarou. "Essa é a minha primeira opção. Se houver uma segunda opção, acho que seria muito ruim para o Irã, e acho que o Irã quer conversar. Espero que eles queiram conversar", acrescentou ele na Casa Branca.

