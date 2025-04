Paulo Autuori é o novo técnico do peruano Sporting Cristal

O brasileiro Paulo Autuori será o técnico do Sporting Cristal, do Peru, que disputa a atual edição da Copa Libertadores, anunciou o clube de Lima.

O Cristal deu as boas-vindas ao experiente treinador de 68 anos nas redes sociais com imagens de quando ele levou o clube ao título da liga há 23 anos.

"Campeão em 2002, ele retorna a La Florida para contribuir com sua experiência e trabalho duro no comando da equipe! Muito sucesso nesta nova etapa!", declarou o time na quarta-feira à noite em uma mensagem no X.

Autuori, que assinou contrato até dezembro de 2026, substitui o argentino Guillermo Farré, dispensado devido aos maus resultados na Libertadores e no campeonato nacional.

Com passagens pelas seleções do Peru (2003-05) e do Catar (2012-13), o brasileiro assume o comando de 'Los Celestes' depois de ficar mais de um ano sem treinar uma equipe oficialmente.

Seu último trabalho como técnico foi no Cruzeiro, onde permaneceu até dezembro de 2023.

No ano passado, ele atuou como diretor esportivo do Athletico Paranaense e do Coritiba.

O Cristal ocupa a quinta colocação do campeonato peruano, com 13 pontos em oito jogos.

Na próxima quinta-feira, o time visita o Cerro Porteño, do Paraguai, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.

O Sporting Cristal está na lanterna do Grupo G, depois de perder para o Palmeiras e para o boliviano Bolívar.

cm/raa/aam