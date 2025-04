PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Rubio tem reuniões em Paris; Zelensky pede pressão contra Moscou

ISRAEL PALESTINOS GAZA: Ataques israelenses contra campos de deslocados em Gaza deixam 40 mortos

FMI ECONOMIA: FMI não espera uma recessão este ano, apesar das tarifas

IRÃ EUA NUCLEAR: Tempo se esgota para alcançar acordo sobre programa nuclear do Irã, alerta AIEA

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

PARIS:

Ucrânia: Rubio tem reuniões em Paris; Zelensky pede 'pressão' contra Moscou

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, participa nesta quinta-feira (17) de várias reuniões em Paris com países europeus sobre a guerra na Ucrânia, conflito no qual Washington tenta atuar como mediador para conter as hostilidades.

=== ISRAEL PALESTINOS GAZA ===

GAZA:

Ataques israelenses contra campos de deslocados em Gaza deixam 40 mortos

Vários bombardeios israelenses na Faixa de Gaza mataram pelo menos 40 pessoas nesta quinta-feira (17), incluindo crianças, a maioria em campos de deslocados, informou a Defesa Civil local, no momento em que Israel intensifica a ofensiva no território.

=== FMI ECONOMIA ===

WASHINGTON:

FMI não espera uma recessão este ano, apesar das tarifas

As tarifas impostas pelo presidente americano, Donald Trump, desacelerarão a economia global, mas não se espera que entre em recessão este ano, disse a chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, nesta quinta-feira (17).

=== IRÃ EUA NUCLEAR ===

TEERÃ:

Tempo se esgota para alcançar acordo sobre programa nuclear do Irã, alerta AIEA

O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), o argentino Rafael Grossi, advertiu nesta quinta-feira (17) que Irã e Estados Unidos, que iniciarão uma nova rodada de negociações no sábado, têm "pouco tempo" para alcançar um acordo sobre o programa nuclear iraniano.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

LOS ANGELES:

Irmãos Menéndez enfrentam nova audiência para tentar mudar sua sentença nos EUA

Lyle e Erik Menéndez comparecerão a um tribunal de Los Angeles na quinta (17) e sexta-feira (18) para tentar mudar sua sentença de prisão perpétua pelo assassinato de seus pais em 1989.

-- EUROPA

BRUXELAS:

Cenário que favorece aprovação do acordo UE-Mercosul deixa França sob pressão

O agravamento generalizado das tensões comerciais transatlânticas levou a União Europeia (UE) a diversificar suas parcerias de comércio e reforçou a posição dos países que defendem a aprovação do acordo com o Mercosul, um cenário que deixa a França sob forte pressão.

=== ECONOMIA ===

FRANKFURT:

BCE reduz taxa de juros para estimular economia

O Banco Central Europeu (BCE) reduziu, nesta quinta-feira (17), as taxas de juros pela sexta vez consecutiva, com a esperança de conter as consequências das tensões comerciais com os Estados Unidos, que ameaçam o crescimento da zona do euro.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

AMSTERDÃ:

Imagem de menino palestino amputado ganha o World Press Photo

A imagem de um menino palestino de nove anos, que perdeu os dois braços enquanto fugia de um ataque israelense em Gaza, ganhou o prêmio principal do World Press Photo 2025 nesta quinta-feira (17).

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

--- Acompanhamento das partidas de volta das quartas de final da Liga Europa

