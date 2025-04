A queda de Berlim e os horrores silenciados

JÚLIO MOREIRA

A série especial sobre os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, produzida pelo Estado de Minas, publica hoje o capítulo “A queda de Berlim”, que reconstrói os dias finais do Terceiro Reich. A ofensiva soviética selou a derrota do regime nazista, mas deixou um rastro profundo de destruição, violência e abusos contra civis. Este especial conta os bastidores da célebre fotografia da bandeira soviética no Reichstag, aborda o uso da propaganda como arma de guerra e expõe os traumas provocados pela ocupação.