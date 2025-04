AMD prevê custo de US$ 800 milhões após novas regras para envio de chips à China

A fabricante de chips Advanced Micro Devices (AMD) previu nesta quarta-feira (16) que os novos requisitos de licença dos Estados Unidos para os semicondutores exportados para a China lhe custem até US$ 800 milhões (cerca de R$ 4,8 bilhões).

O alerta da empresa do Vale do Silício, apresentado à Securities and Exchange Commission (SEC), foi feito um dia após a concorrente Nvidia notificar os reguladores que espera um impacto bilionário neste trimestre devido aos requisitos de licença sobre o principal chip que pode vender legalmente na China.

As ações das duas fabricantes de chips caíram cerca de 7% hoje, no fechamento de Wall Street.

A nova medida de controle de exportações se aplica às unidades de processamento gráfico (GPU) MI308, projetadas para aplicativos de alto rendimento, como jogos e inteligência artificial, informou a AMD, segundo a qual o custo de US$ 800 milhões viria de encargos com "estoque, compromissos de compra e reservas relacionadas".

A empresa informou que espera "solicitar licenças" de exportação, mas que "não há garantia de que elas serão concedidas".

