Irã confirma que próxima rodada de diálogo com EUA acontecerá na Itália

A próxima rodada de negociações sobre a questão nuclear entre Irã e Estados Unidos acontecerá no sábado (19) na Itália, e não em Omã, informou a televisão estatal iraniana.

"A segunda rodada de diálogo entre Irã e EUA acontecerá no próximo sábado em Roma e o Ministério das Relações Exteriores de Omã será o anfitrião", afirmou a emissora estatal.

Fontes diplomáticas europeias afirmaram no início da semana que as conversações aconteceriam em Roma, mas as autoridades iranianas insistiam que ocorreriam em Omã.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Itália confirmou à AFP nesta quarta-feira que as negociações estão programadas para Roma.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, pareceu criticar a mudança de local em uma mensagem na rede social X.

"Na diplomacia, um movimento assim, promovido por elementos extremistas que carecem de compreensão lógica ou da arte da negociação razoável, pode colocar em risco qualquer início", afirmou, acrescentando que isso "pode ser interpretado como uma falta de seriedade e boa-fé".

A primeira rodada de negociações, no sábado passado em Mascate, capital de Omã, foi liderada pelo enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, e pelo ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi.

pdm/jsa/mab/mb/fp/aa