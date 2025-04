Vendas no varejo dos EUA aumentam em março, impulsionadas pelo setor automotivo

O consumo das famílias dos EUA aumentou em março, impulsionado pela compra de carros novos e quase alinhado com as expectativas dos analistas, enquanto o impacto das tarifas de Donald Trump está sendo observado pelo mercado como um todo.

As vendas de varejo em março aumentaram 1,4% a mais que em fevereiro e alcançaram 734,9 bilhões de dólares (4,3 trilhões de reais na cotação atual), segundo dados publicados nesta quarta-feira (16) pelo Departamento de Comércio.

Os analistas esperavam um aumento de 1,3%, segundo o consenso publicado pelo briefing.com.

Nos três primeiros meses do ano, o indicador subiu 4,1% na comparação ao mesmo período do ano passado.

O setor automotivo é o mais beneficiado pelas compras dos americanos, com um aumento de 5,3% em um mês, um ritmo que se explica principalmente pelo anúncio das tarifas de 25% em veículos importados para os EUA desde 3 de abril.

Segundo a empresa especializada Cox Automotive, o medo das tarifas levou a uma queda nos estoques das concessionárias, um sinal de aumento das compras.

Além desse setor, as vendas no varejo aumentaram 0,5% em março, resultado melhor que as expectativas dos analistas de 0,2%, mas abaixo de fevereiro (+0,7%).

els/sô/val/nn/jmo/fp