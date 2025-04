Barça perde na visita ao Dortmund (3-1), mas vai às semis da Champions

O Barcelona se classificou para as semifinais da Liga dos Campeões nesta terça-feira (15), apesar da derrota por 3 a 1 sofrida na Alemanha para o Borussia Dortmund, que foi insuficiente para reverter a vantagem de 4 a 0 conquistada no jogo de ida.

O Barça, que chegou a ficar com um placar adverso de 2 a 0 e de 3 a 1 após um hat-trick do atacante guineense Serhou Guirassy (11' de pênalti, 49' e 76'), respirou aliviado com um gol contra do zagueiro argelino Ramy Bensebaini (54').

O time catalão aguarda o adversário de sua primeira semifinal desde 2019, que sairá do duelo desta quarta-feira entre Inter de Milão e Bayern de Munique, que se enfrentam na Itália.

"O Dortmund é um adversário muito bom, a atmosfera no estádio estava incrível. Não foi o nosso melhor dia. Não é fácil jogar esse tipo de partida, mas no final nos classificamos para as semifinais, que era o nosso objetivo. A Liga dos Campeões é a melhor competição do mundo", disse o técnico Hansi Flick após o duelo.

- Sem preferências -

Sobre quem prefere entre Bayern ou Inter, o técnico alemão não quis escolher. "Vou ficar em casa assistindo TV e curtindo o jogo".

O time aurinegro entrou em campo a todo vapor, como demonstram os sete chutes a gol nos primeiros 20 minutos, enquanto o Barça, sem Iñigo Martínez na defesa e sem Pedri criando as jogadas, não havia conseguido nenhuma chance até então.

Os jogadores de Hansi Flick permaneceram fiéis ao seu estilo de jogo, correndo muitos riscos, mas com passes mais imprecisos do que o normal, o que facilitou os ataques da equipe da casa.

No primeiro gol do Dortmund, o francês Jules Koundé furou a linha de impedimento após um erro na saída, permitindo que Pascal Gross ficasse cara a cara com Wojciech Szczesny.

O goleiro polonês acabou derrubando o jogador alemão na tentativa de interceptar a bola. Após revisão do VAR, a penalidade foi confirmada e o guineense Serhou Guirassy converteu.

A partir desse momento, o Barça equilibrou a partida e começou a criar chances. Koundé (41') teve a chance mais clara diante do goleiro suíço Gregor Kobel, mas o lateral não conseguiu controlar a bola.

- "Conseguimos resistir" -

Na segunda etapa, depois de Guirassy marcar o segundo gol que aumentou o suspense do confronto, a equipe 'blaugrana' recuperou a tranquilidade graças a um lance infeliz de Bensebaini. Ele tentou afastar um cruzamento de Fermín, mas mandou a bola para a própria rede.

No entanto, Guirassy ainda acreditava em uma reação. O uruguaio Ronald Araújo, que fazia uma boa partida, não conseguiu afastar o perigo e a bola sobrou para o guineense chutar à queima-roupa de dentro da pequena área, fazendo 3 a 1 e dando mais dramaticidade aos minutos finais da partida.

O time da casa deu outro susto na equipe 'blaugrana' após um gol de Julian Brandt aos 80 minutos, mas o bandeirinha marcou impedimento.

"Este clube mereceu isso. Não chegávamos lá havia seis anos e estou feliz com isso. Em determinado momento, esta partida poderia ter escapado de nós, mas conseguimos segurar e avançar para as semifinais", disse Araújo.

"Estou no clube há seis anos e nunca joguei uma semifinal. Estamos felizes porque estamos indo bem. No mata-mata são dois jogos, e vencemos, e isso é o mais importante", concluiu o zagueiro uruguaio.

rsc/iga/dam/aam/rpr