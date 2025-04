PSG perde para Aston Villa (3-2) mas avança às semifinais da Champions

O Paris Saint-Germain, que chegou a Birmingham buscando defender a vantagem de 3 a 1 conquistada no jogo de ida das quartas de final, perdeu por 3 a 2 para o Aston Villa nesta terça-feira (15), mas conseguiu avançar para sua segunda semifinal consecutiva da Liga dos Campeões.

Os parisienses abriram vantagem no Villa Park com gols de Achraf Hakimi (11') e Nuno Mendes (28'), mas o Aston Villa respondeu e virou o placar por meio de Youri Tielemans (34'), John McGinn (55') e Ezri Konsa (58').

O goleiro italiano Gianluigi Donnarumma impediu que os 'Villans' levassem a decisão para a prorrogação com defesas cruciais na reta final da partida.

Assim, o técnico espanhol Luis Enrique já conseguiu, pelo menos, igualar o resultado de sua primeira temporada como técnico do PSG na principal competição continental, com um elenco que perdeu o astro Kylian Mbappé, mas ganhou em mentalidade e solidez.

A caminho da final, o PSG poderá reencontrar o Arsenal, algoz do clube francês na fase de grupos (2-0)... ou Mbappé, se o Real Madrid conseguir reverter a derrota por 3 a 0 sofrida na ida, em Londres, nesta quarta-feira, no Bernabéu.

- Pressão no Villa Park -

Bradley Barcola, que começou como titular no lugar de Désiré Doué, foi rápido em justificar essa decisão técnica. O ponta deu um passe rasteiro da ponta esquerda buscando Ousmane Dembélé, mas o goleiro Emiliano Martínez e o zagueiro Pau Torres não se entenderam na defesa, deixando a bola solta na área. Achraf Hakimi, que vinha em velocidade, finalizou à queima-roupa, deixando 'Dibu' sem chances.

Novamente no contra-ataque, Dembélé se posicionou na entrada da área e optou pelo passe para trás para Nuno Mendes, que chutou colocado, sem chances para o goleiro argentino.

Apesar da missão difícil, a torcida no Villa Park superou as expectativas e empurrou o time até o fim.

Seus jogadores responderam com um chute de Tielemans que desviou no zagueiro equatoriano Willian Pacho e entrou no gol parisiense.

Os parisienses controlaram a partida até o intervalo, mas o jogo mudou na segunda etapa e, em apenas três minutos, o Aston Villa deixou o PSG em sérios apuros.

- Donnarumma salvador -

Um poderoso disparo de longa distância de McGinn (55') e um chute certeiro de Konsa (58') deixaram o Villa a apenas um gol de empatar o confronto no placar agregado.

Mas então Donnarumma se vestiu de herói para estancar a sangria, com defesas importantes em tentativas e Marcus Rashford (57'), Tielemans (60') e Marco Asensio (70'). Nos acréscimos, Pacho desviou o chute de Ian Maatsen que levaria a partida para a prorrogação.

O Aston Villa, que venceu a Liga dos Campeões em 1982 (quando o torneio se chamava Copa dos Campeões Europeus), foi eliminado nas quartas de final em seu retorno à principal competição europeia desde 1983.

Para o Paris Saint-Germain, esta será a quarta semifinal nas últimas seis edições e, apesar do drama vivido nesta terça-feira, ainda parece um sério candidato a chegar à final, algo que já conseguiu em 2020.

