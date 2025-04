Reservas de gás de xisto são encontradas em província no sul da Argentina

A empresa de energia argentina Pan American Energy (PAE) encontrou gás de xisto na província de Chubut (sul) e investirá 250 milhões de dólares (R$ 1,46 bilhão) no projeto, disse o governador Ignacio Torres.

O gás de xisto foi encontrado na jazida do Cerro Dragón, em uma zona de exploração de petróleo convencional que estava "em declínio", acrescentou Torres.

O tipo de hidrocarboneto encontrado é similar ao extraído em Vaca Muerta, uma jazida que se estende por 30.000 km² em quatro províncias do centro-sul argentino e que multiplica por dez as reservas atuais do país.

"Há uma questão natural, geológica, contra o que não se pode ir, que basicamente tem a ver com a maturidade da bacia. Nesse momento, pensou-se na possibilidade de explorar o não convencional", explicou Torres em declarações à rádio local La Red, sobre o acordo com a PAE para começar a prospectar a área.

No primeiro poço exploratório dos cinco projetados confirmou-se o que Torres denominou como a "bênção" da existência de gás na rocha matriz, a menos de 3.500 metros de profundidade e abaixo de onde fica o petróleo convencional.

"O resultado no primeiro poço já é uma realidade, embora falte explorar os outros quatro, e o 'shale gas' [gás de xisto] será explorado em outra província além de Vaca Muerta", completou.

O acordo com a PAE contempla uma redução em três pontos percentuais dos royalties pagos a Chubut, de 12% para 9%, para "melhorar a concorrência" e o compromisso da empresa em investir US$ 250 milhões para a reconversão da área para a exploração e extração não convencional.

