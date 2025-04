Mbappé só ficará de fora de um jogo por cartão vermelho contra Alavés

O Comitê Disciplinar da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) aplicou uma suspensão de apenas uma partida ao atacante francês do Real Madrid, Kylian Mbappé, pela entrada dura que deu em um jogador do Alavés no último domingo o que o deixará de fora do jogo contra o Athletic Bilbao.

"Suspensão de uma partida por incidente violento ocorrido durante a partida ou como consequência direta de uma partida", declarou o órgão máximo do futebol espanhol.

Segundo a imprensa espanhola, a súmula do árbitro Soto Grado pode ter ajudado a reduzir a suspensão do jogador. Ele perderá a partida contra o Athletic Bilbao no domingo às 16h00 (horário de Brasília), mas estará apto para o jogo seguinte contra o Getafe, na quarta-feira.

"Aos 38 minutos, Kylian Mbappé foi expulso pelo seguinte motivo: entrar com o pé na altura da canela de um adversário, enquanto disputava a bola, e uso de força excessiva", escreveu o árbitro.

Ao considerar a ação como um movimento de jogo, ela não poderia mais ser interpretada como agressão.

