Luka Modric se torna coproprietário do Swansea, da 2ª divisão inglesa

O meio-campista croata do Real Madrid, Luka Modric, vencedor da Bola de Ouro de 2018, se tornou acionista minoritário e coproprietário do Swansea, anunciou o clube galês, atualmente na Championship, a segunda divisão do futebol inglês, nesta segunda-feira.

"O investimento de Luka no clube é um reconhecimento da ambição e visão do clube. Ele desempenhará um papel fundamental para ajudar o clube a captar a atenção global e progredir, tanto dentro quanto fora de campo", afirmou o clube em seu comunicado.

O Swansea, de propriedade de um consórcio americano desde 2016, não especificou o valor do investimento feito pelo craque croata de 39 anos.

"É uma oportunidade empolgante. O Swansea tem uma identidade forte, torcedores incríveis e a ambição de competir no mais alto nível", disse Modric, citado no comunicado, acrescentando que seu papel será fornecer a "experiência" necessária para que o time, atual 12º colocado na Championship, retorne à elite, com uma chance remota de chegar aos play-offs de promoção à Premier League, onde competiu pela última vez em 2018.

Modric se junta assim a outros companheiros do Real Madrid que investiram recentemente em clubes de futebol, como Kylian Mbappé, acionista maioritário do SM Caen (Ligue 2) e Vinícius Júnior, do FC Alverca (2ª divisão portuguesa).

jw/bsp/ole/smr/mcd/zm/aam/yr