Petróleo fecha em estabilidade por baixa demanda e tensões EUA-Irã

Os preços do petróleo se mantiveram praticamente estáveis nesta segunda-feira (14), após a revisão para baixo da demanda prevista pela Opep para 2025 e em meio a tensões entre Estados Unidos e Irã.

O preço do barril Brent do mar do Norte para entrega em junho fechou em alta de 0,19%, a 64,88 dólares.

Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate, para entrega em maio, avançou 0,05%, a 61,53 dólares.

Os preços do petróleo estão respaldados pelas "preocupações sobre possíveis interrupções do abastecimento, conforme começam as negociações nucleares entre os Estados Unidos e o Irã", disse Tamas Varga, analista da PVM Energy.

O ministro iraniano de Assuntos Exteriores, Abbas Araghchi, viajará a Moscou esta semana para tratar das conversas em curso entre seu país e os Estados Unidos, anterior a uma nova rodada de diálogos com Washington no sábado em Roma.

Durante a sessão, os preços foram afetados "pela deterioração da demanda, que se refletiu no informe mensal da Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep)", disse à AFP Robert Yawger, da Mizuho USA.

O grupo agora espera que a demanda mundial de petróleo aumente em média 1,3 milhão de barris/dia (mb/d) este ano, em relação ao 1,4 mb/d previsto em março.

A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China "provavelmente pesará no crescimento econômico" e também frearia a demanda, segundo Giovanni Staunovo, analista da UBS.

A China é o maior importador mundial de petróleo, enquanto os Estados Unidos são o maior produtor de petróleo cru.

