Camisa de Doncic é a mais a vendida da NBA

O esloveno Luka Doncic, superestrela do Los Angeles Lakers, é o primeiro jogador não americano a liderar a venda de camisetas em uma temporada da NBA, informou nesta segunda-feira (14) a liga de basquete.

Desde a temporada 2012-2013, essa lista vinha sendo liderada por Stephen Curry, do Golden State Warriors, ou por LeBron James, agora companheiro de Doncic nos Lakers.

O esloveno, que veste a camisa número 77, protagonizou em fevereiro a transferência mais impactante da história da NBA, ao ser negociado pelos Dallas Mavericks com os Lakers, em uma operação que enfureceu os torcedores texanos.

No seu levantamento, a liga contabiliza todas as camisetas de Doncic vendidas durante a temporada regular 2024-2025, encerrada no domingo, tanto com o uniforme dos Mavericks quanto com o dos Lakers.

A NBA, no entanto, destaca o impacto gerado por sua chegada a Los Angeles, ao informar que as vendas em sua loja virtual cresceram 21% desde fevereiro (em comparação com o ano anterior), "impulsionadas principalmente pela transferência de Doncic para os Lakers".

Nesta temporada, os Lakers também superaram todas as outras franquias nas vendas gerais de camisetas e outros produtos na loja virtual da NBA.

Atrás de Doncic, as camisetas mais populares da temporada foram as de Curry, LeBron, Jayson Tatum (Celtics) e Jalen Brunson (Knicks).

A sexta posição foi ocupada pelo francês Victor Wembanyama (Spurs), enquanto os dois favoritos ao prêmio de MVP (Jogador Mais Valioso) da temporada, o canadense Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) e o sérvio Nikola Jokic (Nuggets), ficaram em nono e décimo lugar, respectivamente.

gbv/cl/am