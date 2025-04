Nvidia fabricará integralmente nos EUA seus chips mais avançados para IA

A empresa americana Nvidia anunciou nesta segunda-feira (14) que, pela primeira vez, planeja fabricar completamente nos Estados Unidos seus chips para inteligência artificial (IA) de última geração.

Blackwell, a unidade de processamento gráfico (GPU) mais avançada da Nvidia, já teve sua produção iniciada nas fábricas da taiwanesa TSMC no Arizona, enquanto outras estão sendo construídas no Texas em colaboração com Foxconn e Wistron, também de Taiwan.

Espera-se que a produção aumente nos próximos 12 a 15 meses, segundo a companhia sediada no Vale do Silício.

"Os motores da infraestrutura de IA no mundo estão sendo construídos nos Estados Unidos pela primeira vez", disse o diretor-executivo da Nvidia, Jensen Huang, em um blog da empresa.

"Incorporar a fabricação americana nos ajuda a satisfazer melhor a incrível e crescente demanda por chips e supercomputadores de IA, fortalece nossa cadeia de suprimentos e aumenta nossa resiliência", destacou.

A Nvidia teve um crescimento meteórico graças à febre por IA, que depende de seus microchips ou placas gráficas para impulsionar qualquer tecnologia importante, desde veículos elétricos e smartphones até sistemas de mísseis.

Até o final desta década, a Nvidia planeja produzir infraestrutura de IA no valor de até meio trilhão de dólares nos Estados Unidos.

A Casa Branca disse em um comunicado que "relocar essas indústrias beneficia o trabalhador americano, a economia americana e a segurança nacional".

O governo dos Estados Unidos restringe a exportação de chips sofisticados de IA da China por preocupações de segurança nacional, enquanto busca manter a fabricação perto do país para dar uma margem de controle aos designs e produtos.

No domingo, o presidente americano, Donald Trump, indicou que anunciaria tarifas sobre os semicondutores "durante a próxima semana". O secretário de Comércio, Howard Lutnick, afirmou que provavelmente estariam vigentes "em um ou dois meses".

