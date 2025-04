Meta usará dados públicos de usuários na UE para treinar seus modelos de IA

A Meta, a empresa matriz do Facebook e do Instagram, treinará seus modelos de inteligência artificial (IA) generativa a partir do conteúdo público dos usuários europeus e de suas conversações com o chatbot Meta AI, anunciou o grupo nesta segunda-feira (14).

Os usuários europeus das plataformas do grupo (Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp) receberão nos próximos dias uma notificação que lhes informará desta nova política, e que também incluirá um link para um formulário caso não queiram participar.

"Os indivíduos baseados na União Europeia que usam nossas plataformas podem optar por se opor ao uso de seus dados para fins de treinamento", acrescentou a empresa.

Especificamente, a IA da Meta será treinada em publicações e comentários de usuários públicos (como legendas de imagens do Instagram) e em solicitações e perguntas enviadas à Meta AI, o bot de conversação disponível na UE desde o final de março.

A mudança não deve atender aos menores de 18 anos e nem às mensagens privadas que os usuários adultos trocam "com seus amigos e sua família", assegurou a gigante das redes sociais.

O lançamento da Meta AI na UE atrasou em mais de um ano por conta da norma europeia sobre as novas tecnologias, como o regulamento geral sobre a proteção de dados (RGPD) e em relação aos mercados digitais e à IA.

A Meta se apoia em uma decisão do Comitê europeu de proteção de dados que, em dezembro, considerou que "o interesse legítimo" poderia constituir uma base legal suficiente para desenvolver e implantar modelos de IA na União Europeia.

