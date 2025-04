Ministro da Economia da Espanha viaja aos EUA enquanto UE busca um acordo tarifário

O ministro da Economia espanhol, Carlos Cuerpo, viaja para Washington para se reunir com as autoridades americanas na terça-feira (15), enquanto a União Europeia busca negociar um acordo sobre as tarifas anunciadas por Donald Trump.

Sua visita acontecerá após a do comissário europeu do Comércio, Maros Sefcovic, que visita a capital dos EUA nesta segunda-feira para discutir as tarifas em meio à disputa comercial com os Estados Unidos.

Em uma reunião com correspondentes estrangeiros na segunda-feira, Cuerpo anunciou que na terça se reunirá com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, e "vários líderes empresariais americanos" para "fortalecer" os laços bilaterais.

A visita "se encaixa muito bem" após a viagem de Sefcovic a Washington, que tem "o apoio total e absoluto" de todos os 27 Estados-membros da UE.

Cuerpo espera "um acordo negociado e equilibrado entre ambas as partes, porque será muito benéfico para todos".

Trump anunciou tarifas de 20% sobre os produtos da UE, uma medida à qual o bloco prometeu responder se as negociações com Washington fracassarem.

O presidente americano anunciou na semana passada que suspenderia as sobretaxas alfandegárias por 90 dias e as reduziu para 10%.

O primeiro-ministro espanhol, o socialista Pedro Sánchez, prometeu um plano de apoio de 14,1 bilhões de euros (cerca de R$ 96 bilhões) para os setores espanhóis mais afetados, como vinho e azeite de oliva.

