Parlamento alemão se reunirá em 6 de maio para eleger Merz como chefe de Governo

O Bundestag elegerá o conservador Friedrich Merz como chanceler - o chefe de Governo da Alemanha - em 6 de maio, pondo um fim definitivo ao mandato de Olaf Scholz, anunciou a câmara baixa do Parlamento alemão nesta segunda-feira (14).

Friedrich Merz, de 69 anos, deve ser eleito pela maioria dos 630 deputados de Bundestag. O líder dos conservadores, que ganharam as recentes eleições gerais, dirigirá um governo de coalizão formado com o Partido Social-Democrata (SPD) do chanceler que está deixando o cargo.

O processo de eleição do chefe de Governo alemão é altamente codificado.

Após ser eleito pelos deputados, o futuro chanceler é recebido pelo presidente, que entrega a ele e a seus ministros sua "ata de nomeação", que marca o início oficial de seu mantado de quatro anos.

Depois, ele volta ao Bundestag para fazer o juramento de posse, antes de ir para a Chancelaria para a transferência de poder.

Após as eleições legislativas de 23 de fevereiro, o bloco conservador CDU/CSU se prepara para tomar as rédeas da principal economia da Europa em um momento de agitação geopolítica.

O futuro executivo enfrentará uma longa série de questões, principalmente a revitalização da economia, que está em recessão há dois anos, a interrupção do avanço do partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD) e o apoio ao fortalecimento da defesa europeia em face do afastamento dos Estados Unidos.

Na semana passada, Friedrich Merz apresentou seu acordo de coalizão com o SPD, resultado de várias semanas de negociações, que estabelece o programa do governo e inclui um endurecimento da política de migração e um forte aumento nos gastos militares.

