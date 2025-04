Sevilla demite técnico García Pimienta após quatro derrotas seguidas

O Sevilla demitiu o técnico Xavier Garcia Pimienta neste domingo (13), após quatro derrotas consecutivas, enquanto rumores apontam para a nomeação de Joaquín Caparrós como seu substituto até o final da temporada.

"Xavier García Pimienta foi demitido do cargo de técnico do Sevilla FC. O clube informou ao técnico blanquirrojo que, após 31 partidas disputadas no campeonato, ele não estará mais no comando da equipe nervionense", informou o clube andaluz num comunicado.

"O Sevilla FC gostaria de agradecer a García Pimienta por seu trabalho nos últimos meses, assim como por seu profissionalismo, e lhe desejar boa sorte em seus empreendimentos futuros", continua o comunicado.

O técnico catalão, que renovou contrato em setembro do ano passado até 2027, obteve resultados ruins nas últimas semanas, com uma sequência de quatro derrotas.

O time perdeu para Athletic Bilbao, Betis, Atlético de Madrid e Valencia em partidas recentes da LaLiga. O A derrota por 1 a 0 para o Valencia ocorreu na sexta-feira, em Mestalla.

Segundo a imprensa esportiva espanhola, Caparrós assumirá o comando do time para as últimas partidas da temporada.

Com a saída de García Pimienta, o Sevilla fez sua sexta troca de técnico nos últimos dois anos, uma sequência que começou com a saída de Julen Lopetegui e foi seguida pelo argentino Jorge Sampaoli, José Luis Mendilibar, o uruguaio Diego Alonso e Quique Sánchez Flores.

