Eintracht Frankfurt vence Heidenheim (3-0) e fica mais perto da próxima Champions

O Eintracht Frankfurt, terceiro colocado na Bundesliga, deu mais um passo rumo à classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada após vencer por 3 a 0 o Heidenheim (16º) que se complica cada vez mais em sua luta pela permanência na primeira divisão.

Antes de receber o Tottenham na quinta-feira, pelo jogo de volta das quartas de final da Liga Europa (1 a 1 na ida), o Eintracht se consolidou no terceiro lugar na Bundesliga com sua 15ª vitória na temporada, por 3 a 0, com gols de Jean-Mattéo Bahoya (10'), Robin Koch (42') e Hugo Ekitiké (71').

Com esta vitória, o Eintracht chega a 51 pontos, cinco acima do Mainz, quinto colocado no momento em que restam cinco rodadas para o fim do campeonato.

Os quatro melhores times da Bundesliga garantem vagas na Liga dos Campeões da próxima temporada.

Os dois primeiros colocados, Bayern de Munique (69 pontos) e Bayer Leverkusen (63), não podem mais ser alcançados.

A luta por vagas europeias está mais acirrada após a vitória do Werder Bremen (9º) no último minuto sobre o Stuttgart (11º).

Apenas seis pontos separam o Mainz (5º) do Stuttgart (11º).

O oposto acontece na luta pela permanência na primeira divisão, já que a derrota deste domingo deixou o Heidenheim sete pontos atrás do St. Pauli.

O Heidenheim ocupa atualmente a penúltima colocação e teria que disputar um play-off contra um time da segunda divisão para permanecer na elite do futebol alemão, embora o Bochum (20 pontos) e o último colocado Kiel (18) ainda possam evitar o rebaixamento direto.

--- Resultados da 29ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Sexta-feira:

Wolfsburg - RB Leipzig 2 - 3

- Sábado:

Bayer Leverkusen - Unión Berlín 0 - 0

Bochum - Augsburg 1 - 2

Holstein Kiel - St Pauli 1 - 2

Hoffenheim - Mainz 2 - 0

B. Mönchengladbach - Freiburg 1 - 2

Bayern de Munique - Borussia Dortmund 2 - 2

- Domingo:

Stuttgart - Werder Bremen 1 - 2

Eintracht Frankfurt - Heidenheim 3 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 69 29 21 6 2 83 29 54

2. Bayer Leverkusen 63 29 18 9 2 63 34 29

3. Eintracht Frankfurt 51 29 15 6 8 58 42 16

4. RB Leipzig 48 29 13 9 7 47 37 10

5. Mainz 46 29 13 7 9 46 34 12

6. Freiburg 45 29 13 6 10 40 45 -5

7. B. Mönchengladbach 44 29 13 5 11 46 43 3

8. Borussia Dortmund 42 29 12 6 11 54 45 9

9. Werder Bremen 42 29 12 6 11 47 54 -7

10. Augsburg 42 29 11 9 9 33 40 -7

11. Stuttgart 40 29 11 7 11 52 46 6

12. Wolfsburg 38 29 10 8 11 51 45 6

13. Unión Berlín 34 29 9 7 13 26 40 -14

14. Hoffenheim 30 29 7 9 13 36 52 -16

15. St Pauli 29 29 8 5 16 25 35 -10

16. Heidenheim 22 29 6 4 19 32 56 -24

17. Bochum 20 29 5 5 19 29 61 -32

18. Holstein Kiel 18 29 4 6 19 40 70 -30

