Crescente Vermelho diz que funcionário médico desaparecido em Gaza foi detido por Israel

O Crescente Vermelho palestino relatou, neste domingo (13), que um membro de uma equipe médica, que estava desaparecido desde um ataque israelense a ambulâncias em Gaza no mês passado, está detido pelas autoridades israelenses.

Seu paradeiro é desconhecido desde o ataque em Rafah, que deixou 15 médicos e socorristas mortos.

"O Comitê Internacional da Cruz Vermelha nos informou que Asaad al-Nsasrah está detido pelas autoridades de ocupação israelenses", disse o Crescente Vermelho palestino em um comunicado.

O Exército israelense, questionado pela AFP, mencionou uma declaração anterior que indica que o chefe do Exército, tenente-general Eyal Zamir, havia ordenado uma investigação completa sobre o ataque.

O incidente em que o pessoal médico foi morto ocorreu no sul da Faixa de Gaza, na madrugada de 23 de março, dias após uma nova ofensiva israelense no território governado pelo Hamas.

O Crescente Vermelho palestino acusou os soldados israelenses de atirar com "intenção de matar". Oito membros do Crescente Vermelho, seis da agência de Defesa Civil de Gaza e um funcionário da agência da ONU para refugiados palestinos morreram no ataque, de acordo com o escritório humanitário da ONU e os socorristas palestinos.

A equipe foi atacada enquanto respondia a pedidos de socorro de palestinos em uma área perto de Rafah que havia sido atingida por um ataque aéreo israelense.

