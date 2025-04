Macron pede 'medidas fortes' para impor cessar-fogo à Rússia

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse neste domingo (13) que "medidas fortes" são necessárias para forçar a Rússia a aceitar um cessar-fogo, após um bombardeio russo que deixou mais de 30 mortos na cidade ucraniana de Sumy.

"Todo mundo sabe: esta guerra foi iniciada unicamente pela Rússia", escreveu Macron no X.

"E hoje está claro que somente a Rússia escolhe continuar com isso, com flagrante desrespeito à vida humana, ao direito internacional e aos esforços diplomáticos do presidente [Donald] Trump", acrescentou.

"São necessárias medidas fortes para impor um cessar-fogo à Rússia", continuou o líder de centro-direita.

Um bombardeio russo matou mais de 30 pessoas, incluindo duas crianças, no centro de Sumy no domingo, informaram as autoridades ucranianas.

O ataque também deixou quase 100 pessoas feridas, segundo a mesma fonte.

