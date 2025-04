Líder Inter vence Cagliari (3-1) e aumenta para 6 pontos vantagem sobre Napoli

Com um gol do seu capitão Lautaro Martínez, a Inter de Milão (1º) ampliou para seis pontos a vantagem sobre o Napoli (2º), pelo menos até segunda-feira, após vencer o Cagliari por 3 a 1 neste sábado (12), pela 32ª rodada.

O líder, que havia ficado no empate no último fim de semana contra o Parma (2-2), venceu no estádio de San Siro graças aos gols de Marko Arnautovic (13'), Lautaro Martínez (26') e Yann Bisseck (55').

O Cagliari (15º) chegaram a colocar uma dose de suspense na partida ao diminuir logo no início do segundo tempo (48').

Mas os 'nerazzurri' (71 pontos) não sentiram a pressão e agora têm seis pontos de vantagem sobre o Napoli (65 pts), que recebe o Empoli (18º) na segunda-feira, no encerramento desta 32ª rodada.

De olho no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, o técnico Simone Inzaghi fez algumas rotações em seu elenco, com o atacante Marcus Thuram permanecendo no banco até o minuto 67. A Inter venceu o jogo de ida por 2 a 1 em Munique.

Mais cedo, o Venezia aumentou suas esperanças de permanência na Serie A ao vencer o lanterna Monza por 1 a 0 e ficar a dois pontos do Lecce, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, que enfrenta a Juventus neste sábado.

--- Jogos da 32ª rodada do Campeonato Italiano (horário de brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Udinese - Milan 0 - 4

- Sábado:

Unione Venezia - Monza 1 - 0

Inter - Cagliari 3 - 1

Juventus - Lecce

- Domingo:

(07h30) Atalanta - Bologna

(10h00) Hellas Verona - Genoa

Fiorentina - Parma

(13h00) Como - Torino

(15h45) Lazio - Roma

- Segunda-feira:

(15h45) Napoli - Empoli

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 71 32 21 8 3 72 31 41

2. Napoli 65 31 19 8 4 48 25 23

3. Atalanta 58 31 17 7 7 63 30 33

4. Bologna 57 31 15 12 4 51 35 16

5. Juventus 56 31 14 14 3 47 29 18

6. Lazio 55 31 16 7 8 52 42 10

7. Roma 53 31 15 8 8 46 31 15

8. Fiorentina 52 31 15 7 9 49 32 17

9. Milan 51 32 14 9 9 51 37 14

10. Torino 40 31 9 13 9 36 36 0

11. Udinese 40 32 11 7 14 36 46 -10

12. Genoa 38 31 9 11 11 29 38 -9

13. Como 33 31 8 9 14 39 48 -9

14. Hellas Verona 31 31 9 4 18 30 59 -29

15. Cagliari 30 32 7 9 16 32 47 -15

16. Parma 27 31 5 12 14 37 51 -14

17. Lecce 26 31 6 8 17 22 50 -28

18. Empoli 24 31 4 12 15 24 47 -23

19. Unione Venezia 24 32 4 12 16 25 44 -19

20. Monza 15 32 2 9 21 25 56 -31

