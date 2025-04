City vira e goleia Crystal Palace (5-2); Aston Villa vence rebaixado Southampton

Após sofrer dois gols logo no início, o Manchester City, liderado pelo belga Kevin de Bruyne, virou o jogo e derrotou o Crystal Palace por 5 a 2 assumindo a quarta colocação, neste sábado (12), pela 32ª rodada da Premier League, na qual o Aston Villa venceu por 3 a 0 antes de receber o PSG na Liga dos Campeões.

A partida que abria a rodada parecia que se encaminharia para mais um sofrimento do City quando o time de Pep Guardiola se viu perdendo por dois gols após 21 minutos.

Eberechi Eze (aos 8 minutos) e Chris Richards (21') marcaram os dois gols do time londrino contra um City apático e subjugado, como aconteceu em muitas ocasiões nesta temporada.

Mas em uma de suas últimas atuações pelo clube, após anunciar sua saída no final da temporada, De Bruyne comandou a virada.

"Acho que era importante marcar o mais rápido possível e mudar um pouco o clima do jogo. Não acho que estávamos jogando tão mal, mas o placar não era nada bom. Acho que merecemos estar na Liga dos Campeões", disse De Bruyne.

Ocupando a posição de falso 9 devido à lesão do artilheiro norueguês Erling Haaland, o meia belga marcou o primeiro em uma cobrança magistral de falta direta (33').

Apenas três minutos depois, o atacante egípcio Omar Marmoush empatou com um chute de primeira após uma assistência de De Bruyne (36').

Logo no início do segundo tempo, o belga deu mais uma assistência, desta vez para Mateo Kovacic e o croata colocou seu time em vantagem no placar (47).

E os donos da casa garantiram a vitória com gols de James McAtee (56') e do jovem Nico O'Reilly, outro dos destaques (79').

A má notícia para o City foi a nova contusão de Ederson. O goleiro brasileiro lesionou o músculo adutor e teve que ser substituído aos 69 minutos de jogo pelo alemão Stefan Ortega.

- Asensio perde dois pênaltis -

Com esta vitória, o City soma 55 pontos, dois a mais que Chelsea e Newcastle, que lutam pelo quarto lugar e vão enfrentar, respectivamente, Ispwich Town e Manchester United nesta rodada, ambos no domingo.

Com seis rodadas restantes, o City pode até brigar por um lugar no pódio, já que está apenas dois pontos atrás do Nottingham Forest (3º), que perdeu por 1 a 0 para o Everton neste sábado.

Também neste sábado, o Aston Villa, quinto colocado com um ponto atrás do City, venceu por 3 a 0 o já rebaixado Southampton, com gols na reta final de Ollie Watkins (73'), Donyell Malen (79') e John McGinn (90'+4), sendo que todos os três haviam começado o jogo no banco de reservas.

Em ótima fase desde que chegou ao Villa no início de fevereiro, o espanhol Marco Asensio perdeu dois pênaltis durante a partida.

O time de Unai Emery vai disputar o jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões em três dias, após perder por 3 a 1 para o Paris Saint-Germain no duelo de ida.

--- Jogos da 32ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Manchester City - Crystal Palace 5 - 2

Brighton - Leicester 2 - 2

Nottingham - Everton 0 - 1

Southampton - Aston Villa 0 - 3

Arsenal - Brentford

- Domingo:

(10h00) Wolverhampton - Tottenham

Liverpool - West Ham

Chelsea - Ipswich Town

(12h30) Newcastle - Manchester United

- Segunda-feira:

(16h00) AFC Bournemouth - Fulham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 73 31 22 7 2 72 30 42

2. Arsenal 62 31 17 11 3 56 26 30

3. Nottingham 57 32 17 6 9 51 38 13

4. Manchester City 55 32 16 7 9 62 42 20

5. Aston Villa 54 32 15 9 8 49 46 3

6. Chelsea 53 31 15 8 8 54 37 17

7. Newcastle 53 30 16 5 9 52 39 13

8. Fulham 48 31 13 9 9 47 42 5

9. Brighton 48 32 12 12 8 51 49 2

10. AFC Bournemouth 45 31 12 9 10 51 40 11

11. Crystal Palace 43 31 11 10 10 41 40 1

12. Brentford 42 31 12 6 13 51 47 4

13. Manchester United 38 31 10 8 13 37 41 -4

14. Everton 38 32 8 14 10 34 38 -4

15. Tottenham 37 31 11 4 16 58 45 13

16. West Ham 35 31 9 8 14 35 52 -17

17. Wolverhampton 32 31 9 5 17 43 59 -16

18. Ipswich Town 20 31 4 8 19 31 65 -34

19. Leicester 18 32 4 6 22 27 72 -45

20. Southampton 10 32 2 4 26 23 77 -54

