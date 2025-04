PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

EUA IRÃ NUCLEAR: EUA e Irã tiveram negociações 'construtivas' sobre o programa nuclear de Teerã

EUA CHINA TARIFAS: China alerta OMC que tarifas dos EUA causarão 'graves prejuízos' aos países pobres

=== EUA IRÃ NUCLEAR ===

MASCATE, Omã:

EUA e Irã tiveram negociações 'construtivas' sobre o programa nuclear de Teerã

Os Estados Unidos e o Irã tiveram conversas "construtivas" em Omã neste sábado (12) sobre o programa nuclear iraniano e concordaram em se reunir novamente, apesar da ameaça de Washington de lançar uma operação militar se um acordo não for alcançado.

=== EUA CHINA TARIFAS ===

PEQUIM:

China alerta OMC que tarifas dos EUA causarão 'graves prejuízos' aos países pobres

A China surgiu como defensora dos países pobres neste sábado (12), ao dizer à Organização Mundial do Comércio (OMC) que as tarifas impostas pelos Estados Unidos causarão "graves prejuízos" e, em alguns casos, podem levar a uma "crise humanitária".

BRUXELAS:

Atingida por Trump, UE busca novos parceiros comerciais, do Mercosul aos países asiáticos

Afetada pela nova política tarifária dos Estados Unidos, a União Europeia iniciou um processo de diversificação de suas parcerias comerciais, com foco em países da Ásia e no bloco sul-americano Mercosul.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

SANTO DOMINGO:

Sobe para 225 o número de mortos em tragédia na boate da República Dominicana

O número de mortos no desabamento de uma boate na República Dominicana subiu para 225, informaram as autoridades neste sábado (12), após a conclusão da retirada de todos os corpos no início da manhã.

SANTO DOMINGO:

'Pior que terremoto', diz socorrista do desabamento de boate na República Dominicana

Nem mesmo o terremoto devastador que atingiu o vizinho Haiti em 2010 deixou tanta impressão em Fabio Miniato, um bombeiro que estava entre os primeiros socorristas a chegar à boate que desabou na terça-feira na capital da República Dominicana.

WASHINGTON:

O roteiro do FMI e da Argentina para a transformação econômica do país

O Fundo Monetário Internacional concordou com um programa de US$ 20 bilhões para a Argentina, incluindo um roteiro de reformas e mecanismos de contingência para aumentar a produtividade, reduzir a inflação e reconstruir as reservas externas.

GUAYAQUIL:

Crime e desemprego, o desafio do próximo presidente do Equador

No icônico Parque Seminario, em Guayaquil, capital econômica do Equador, o número de visitantes mal ultrapassa o de iguanas passeando no calor sufocante. A violência que assola o país está afastando turistas locais e estrangeiros.

-- EUROPA

ASSIS:

Peregrinos na Itália vão em massa a túmulo do primeiro santo millenial

Assis sempre foi um local de peregrinação, mas atualmente os fiéis não vão a essa cidade italiana por causa de São Francisco e sim por causa de um adolescente especialista em tecnologia que no final de abril se tornará o primeiro santo do século XXI.

-- ORIENTE MÉDIO

GAZA:

Israel quer ampliar sua ofensiva para a maior parte de Gaza

Israel anunciou, neste sábado (12), que suas tropas tomaram um corredor importante no sul da Faixa de Gaza e expandirão sua ofensiva por grande parte do território palestino, devastado por mais de 15 meses de guerra.

-- ÁSIA

CABUL:

ONU alerta que cortes de ajuda dos EUA ameaçam milhões de afegãos de fome

Depois de perder o financiamento dos Estados Unidos, o Programa Mundial de Alimentos (PMA) só poderá ajudar metade dos afegãos famintos, aos quais já estava servindo meias refeições há meses devido à falta de fundos.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos campeonatos europeus

