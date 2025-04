Papa Francisco visita a Basílica de Santa Maria Maior

O papa Francisco, convalescente de uma pneumonia bilateral, fez outra saída inesperada neste sábado (12) e visitou a Basílica de Santa Maria Maior para rezar, anunciou o serviço de imprensa do Vaticano no Telegram.

"No início desta tarde, o papa Francisco foi à Basílica de Santa Maria Maior e, às vésperas do Domingo de Ramos e da Semana Santa, parou para rezar diante do ícone da Virgem", disse o Vaticano.

O pontífice argentino, de 88 anos, que se recupera de uma pneumonia grave, fez uma série de aparições surpresa nos últimos dias.

Francisco fez sua primeira aparição inesperada no último domingo em frente à Basílica de São Pedro para cumprimentar os fiéis, antes de receber o rei Charles III da Inglaterra e a rainha Camilla em uma audiência privada na quarta-feira, apesar do encontro ter sido inicialmente cancelado.

Ele também visitou a Basílica de São Pedro na quinta-feira para ver o trabalho de reforma e prestar suas homenagens no túmulo de Pio X, cumprimentando fiéis e restauradores ao longo do caminho.

"O fato de ele estar convalescente não significa que ele não possa sair", disse o Vaticano na sexta-feira.

Entretanto, apesar da melhora em seu estado de saúde, ainda não há nada definido sobre sua participação nas cerimônias religiosas da Semana Santa. É certo que o cardeal Leonardo Sandri presidirá a missa do Domingo de Ramos.

Jorge Bergoglio passou mais de cinco semanas no hospital Gemelli, em Roma, para tratar uma pneumonia nos dois pulmões.

Convalescente desde seu retorno ao Vaticano, em 23 de março, ele continua debilitado pela doença, que colocou sua vida em risco e reduziu drasticamente suas atividades. Os médicos recomendaram repouso por dois meses.

