EUA e Irã iniciam negociações sobre o programa nuclear em Omã

Os Estados Unidos e o Irã iniciaram conversas de alto nível neste sábado (12) sobre o programa nuclear de Teerã, sob a ameaça de uma operação militar americana se um acordo não for alcançado.

Os dois lados iniciaram negociações "indiretas" — por meio de um intermediário — na capital de Omã, Mascate, informou o Ministério das Relações Exteriores iraniano. Os Estados Unidos insistiram anteriormente que essas seriam "negociações diretas".

Esses são os primeiros contatos desse tipo entre os dois países desde 2018, quando o primeiro governo de Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo de 2015 entre o Irã e as principais potências para limitar seu programa nuclear em troca do levantamento de sanções econômicas.

As negociações a portas fechadas serão lideradas pelo ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, e, do lado americano, pelo enviado de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff.

"Nossa intenção é chegar a um acordo justo e honroso em condições de igualdade", disse Araqchi em um vídeo transmitido pela televisão estatal iraniana.

O objetivo dessas reuniões é concluir um novo pacto com o Irã, que renegou seus compromissos e se aproxima dos níveis de enriquecimento de urânio necessários para fabricar uma bomba atômica.

Trump surpreendeu a todos na segunda-feira ao anunciar as negociações após semanas de confronto verbal entre os dois países, que não mantêm relações diplomáticas há 45 anos.

Dois dias depois, o presidente americano alertou que uma ação militar contra o Irã é "absolutamente" possível se eles não chegarem a um acordo.

O Irã respondeu ameaçando expulsar de seu território os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), que supervisionam o desenvolvimento de suas atividades nucleares. Washington disse que tal medida constituiria uma "escalada".

- "Linha vermelha" -

No entanto, especialistas acreditam que o Irã está interessado em negociar.

O país está enfraquecido por sanções que estrangulam sua economia e sua força regional está em jogo, após os golpes infligidos por Israel a seus aliados palestinos e libaneses, Hamas e Hezbollah.

O enviado dos EUA, Witkoff, que visitou a Rússia na sexta-feira, disse ao The Wall Street Journal que a "linha vermelha" de Washington é a "militarização da capacidade nuclear do Irã".

"A nossa posição começa com o desmantelamento do programa deles. Essa é a nossa posição hoje. Isso não significa que, enquanto isso, não encontraremos outras maneiras de tentar chegar a um acordo", disse ele, referindo-se à mensagem que transmitiria aos iranianos.

"Quero que o Irã seja um país maravilhoso, grandioso e feliz. Mas eles não podem ter uma arma nuclear", alertou Trump na sexta-feira à noite a bordo do Air Force One.

Para os Estados Unidos e outros países ocidentais, o objetivo final de Teerã são as armas nucleares, embora o país negue isso e alegue que se trata de um programa civil.

Desde que Washington se retirou do acordo de 2015, o Irã renegou seus compromissos e agora enriquece urânio a 60%, bem abaixo do limite de 3,67% imposto pelo pacto. Para fazer uma bomba atômica, é necessário um nível de 90%.

Ali Vaez, especialista do think tank International Crisis Group, acredita que o Irã "pode se comprometer a tomar medidas para limitar seu programa nuclear" em troca do alívio das sanções, "mas não para desmantelá-lo completamente".

Os Estados Unidos adotaram uma política de "pressão máxima" contra a República Islâmica e impuseram novas sanções esta semana contra seu programa nuclear e setor de petróleo.

As tensões entre Irã e Israel, alimentadas pelos conflitos em Gaza e no Líbano, também estarão em pauta. Pela primeira vez, os dois países lançaram ataques diretos um ao outro após anos de confrontos por meio de terceiros.

Karim Bitar, professor da Universidade Sciences Po em Paris, prevê que o acordo "deve incluir o fim do apoio do Irã aos seus aliados regionais", como o Hezbollah e o Hamas.

Segundo ele, "a única prioridade do Irã é a sobrevivência do regime e, idealmente, obter algum alívio, algum alívio nas sanções, para reanimar a economia, porque o regime se tornou bastante impopular".

