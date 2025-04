FMI aprova crédito de US$ 20 bilhões para a Argentina

O Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou nesta sexta-feira um empréstimo de US$ 20 bilhões para a Argentina, com o objetivo de apoiar "a transição para uma nova fase", que busca criar "uma economia mais aberta e orientada para o mercado", anunciou a instituição.

O acordo implica uma transferência "imediata de US$ 12 bilhões e uma primeira revisão prevista para junho de 2025, com um desembolso associado de cerca de US$ 2 bilhões", informou o Fundo.

