Trump quer eliminar pesquisa sobre o clima de agência científica

O governo de Donald Trump, cético em relação às mudanças climáticas, quer eliminar uma área da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA) que é chave para a ciência climática em nível global, informou nesta sexta-feira (11) a imprensa americana.

O Executivo pretende pedir ao Congresso - encarregado de aprovar o orçamento destinado às agências federais - que corte o financiamento dos laboratórios de pesquisa e dos escritórios responsáveis pelo estudo do clima da renomada NOAA, segundo um documento interno da Casa Branca citado pela rede de TV CNN e pelo veículo especializado Sciences.

De acordo com a CNN, cerca de 75% do financiamento do setor de pesquisa poderia ser cortado no orçamento de 2026. As consequências poderiam ser de longo alcance, já que a NOAA desempenha um papel crucial não apenas nos Estados Unidos, mas também em escala mundial na previsão meteorológica, análise do clima e preservação dos oceanos.

O fim desses programas de pesquisa abalaria a ciência climática, uma vez que muitos pesquisadores e laboratórios de todo o mundo dependem dos dados e modelos matemáticos da NOAA. Segundo a CNN, isso também poderia paralisar a economia americana, uma vez que o setor agrícola do país depende das análises meteorológicas e climáticas e dos dados oferecidos pela agência.

Acusada por conservadores de ser uma das "principais impulsionadoras" do "alarmismo climático", a NOAA enfrenta um ataque completo do governo republicano, que realizou demissões em massa e eliminou alguns dos seus recursos e dados climáticos dos seus sites.

