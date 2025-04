Atual campeão, Tsitsipas é eliminado por Musetti nas quartas de final em Monte Carlo

Três vezes vencedor do torneio e atual campeão em Monte Carlo, o grego Stefanos Tsitsipas (oitavo do mundo) foi eliminado nesta sexta-feira (11) nas quartas de final do Masters 1000 de Mônaco pelo italiano Lorenzo Musetti (16º).

O medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 venceu por 1-6, 6-3 e 6-4 um adversário que o havia derrotado nas cinco partidas anteriores do circuito da ATP.

Musetti vai enfrentar o australiano Alex De Minaur, décimo colocado do ranking, no sábado, nas semifinais.

Empurrado por uma grande multidão italiana na quadra central Raniero III, Musetti chegou, aos 23 anos, à sua primeira semifinal de Masters 1000, a segunda categoria mais importante de torneios do circuito masculino, atrás apenas dos quatro 'majors' do Grand Slam.

Vencedor do ATP 500 de Dubai no início de março, mas eliminado na primeira rodada do Aberto da Austrália em janeiro, Tsitsipas continua sua inconsistência nesta temporada e, na sexta-feira, sofreu sua sexta derrota consecutiva contra um jogador do top-20.

Sua última vitória contra um dos 20 melhores jogadores do mundo foi em agosto de 2024, quando derrotou o argentino Sebastián Báez (18º na época) no torneio olímpico de Paris.

"Eu sabia que teria problemas se não conseguisse encaixar meu primeiro saque, então isso me fez hesitar", explicou Tsitsipas após o que ele chamou de uma derrota "difícil de aceitar".

--- Resultados desta 6ª-feira do Masters 1000 de Monte Carlo:

Quartas de final (simples masculino):

Lorenzo Musetti (ITA/N.13) x Stefanos Tsitsipas (GRE/N.6) 1-6, 6-3, 6-4

Alex De Minaur (AUS/N.8) x Grigor Dimitrov (BUL/N.15) 6-0, 6-0

Alejandro Davidovich (ESP) x Alexei Popyrin (AUS) 6-3, 6-2

Carlos Alcaraz (ESP/N.2) x Arthur Fils (FRA/N.12) 4-6, 7-5 e 6-3

Semifinais (sábado):

Lorenzo Musetti (ITA/N.13) - Alex De Minaur (AUS/N.8)

Carlos Alcaraz (ESP/N.2) - Alejandro Davidovich (ESP)

