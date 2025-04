Pinguim transportado em caixa causa acidente em helicóptero na África do Sul

Um pinguim que era transportado em uma caixa causou um acidente de helicóptero na África do Sul, segundo as autoridades de aviação, desencandeando uma onda de piadas nas redes sociais nesta sexta-feira (11) sobre a suposta "vingança" dos pinguins pelas tarifas dos Estados Unidos.

Um helicóptero sofreu graves danos pelo acidente ocorido em janeiro, no entanto, as quatro pessoas a bordo ficaram ilesas.

"O pinguim também saiu ileso", informou a Autoridade de Aviação Civil da Africa do Sul.

A investigação, publicada nesta semana, concluiu que uma caixa que transportava o pinguim escorregou e pressionou a alavanca de controle de inclinação do piloto, fazendo com que o helicóptero se inclinasse até que as pás do rotor atingissem o solo.

O pinguim estava sendo transportado de uma reserva em uma ilha até a cidade de Gqeberha, no sudeste do país, para sua reabilitação, explicou a autoridade de parques nacionais à AFP.

O acidente ocorreu na pequena Ilha de Bird, casa de cerca de 3.000 pinguins africanos em risco de extinção.

O informe também responsabilizou o piloto por não cumprir com as normas do vôo, e apontou que "a falta de um container seguro para o pinguim causou a situação perigosa".

As imagens do informe mostram a cabine do helicóptero destruída e o pequeno pinguim branco e preto a salvo, dentro de uma caixa de papelão enrolada com fita adesiva.

O incidente provocou piadas online sendo vinculado ao anúncio do presidente americano, Donald Trump, de tarifas comerciais para ilhas vulcânicas remotas habitadas somente por pinguins e focas.

"Trump teria 100% de razão. Esses pinguins são um problema para a segurança mundial", brincou um usuário.

"Esta guerra comercial está saindo do controle", disse outro usuário da X.

As tarifas para as Ilhas Heard e McDonald, que pertencem à Australia, faziam parte de uma série de medidas comerciais anunciadas no dia 2 de abril, mas foram suspensas por 90 dias nesta semana.

