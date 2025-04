Alcaraz derrota Fils e enfrenta Davidovich na semifinal em Monte Carlo

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, derrotou o francês Arthur Fils (15º) nesta sexta-feira (11) e avançou às semifinais contra o compatriota Alejandro Davidovich (42º).

Alcaraz conseguiu conter a força de Fils em uma vitória com as parciais 4-6, 7-5 e 6-3, no duelo mais importante do dia no Masters 1000 de Monte Carlo.

"Estava quase morto no segundo set, mas estou feliz de ter encontrado a força para continuar lutando. Sabia que não seria fácil fechar a partida", declarou o espanhol de 21 anos.

O tenista francês dificultou a vida de Alcaraz, não deixando opção para as trocas com um tênis direto e arriscado, sem espaço para a batalha tática típica do saibro.

Sua grande chance veio no segundo set, quando desperdiçou três break points com 5-5 e 0-40.

Alcaraz conseguiu se segurar e Fils baixou seu nível físico, o que o levou a cair no terceiro set.

Quatro vezes vencedor do Grand Slam, o número 3 no ranking da ATP chega às semifinais de um torneio que nunca havia ganhado uma partida: ele foi eliminado em sua estreia em 2022 e ficou de fora em 2023 e 2024.

Na primeira rodada na quadra central Rainier-III, Davidovich superou o canadense Alexei Popyrin (27º), vencedor do Masters 1000 de Montreal em 2024 e que eliminou o norueguês Casper Ruud (7º) nas oitavas de final, por 6-3 e 6-2 em pouco mais de uma hora.

O espanhol fez o mais difícil ao quebrar o saque de seu adversário em seu quinto break point, passando a liderar por 5-3 e, em seguida, venceu o primeiro set por 6 a 3.

Davidovich dominou o segundo set, com Popyrin possivelmente pagando o desgaste pelos esforços feitos durante suas três vitórias em três sets nas rodadas anteriores.

